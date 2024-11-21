「懲戒」、「懲處」混淆 林濁水：卓榮泰居然搞不清楚

勞發署北分署公務員之死愈演愈烈，行政院長卓榮泰昨宣布北分署署長謝宜容記兩大過並送懲戒，最嚴厲將是免職，且不得再任公務。不過，民進黨前立委林濁水質疑，「懲戒」最重是「免除職務」；「懲處」才依考積法規定「一次記二大過者，免職。」但林濁水說，「免除職務」才不得再擔任公務員，「免職」則無，法學院出身的卓榮泰也被我國對公務員獨有的行政懲處雙軌混淆，所以頭腦清醒的學者都主張三權反對五權。

林濁水說，對於惡官霸凌，行政院長終於宣布嚴懲謝宜容。雖然動作慢了，總算是還是來了遲來的正義。但是卓榮泰宣布的「記兩大過並且送懲戒，最嚴厲處分將是免職而且未來不得再擔任公務員。」短短一句，卻有一連串的問題。

林濁水說，我國對公務員的處分採取舉世所無的司法懲戒，行政懲處雙軌。雖然雙軌，但基於一罪不雙罰原則，所以爭端不已，吵了幾十年，勞駕大法官一再釋憲，立法院一再修法後，同時包括大法官，被徵詢的大學者不知所云的文字遊戲玩得不亦樂乎後，確定追究時只擇一軌處罰。

林濁水表示，但是由於兩軌處罰內容既高度重疊卻又有硬著頭皮掰出的不同，文字遊戲又玩得太過火，搞得非常混亂，很少官員搞得清楚，像這次卓院長宣布時就在雙軌之間混淆了。

林濁水說，懲戒法規定，只有記過，沒有大小過之分，而最重的予以「免除職務」處分而不是「免職」。免職是考積法的文字遊戲，在懲戒法中意義相當的文字遊戲叫撤職。懲處依考積法規定，才有大過小過之分，還規定「一次記二大過者，免職。」同時「免除職務」才不得再擔任公務員，而「免職」則不會有這個效果。（這一個文字遊戲夠令人頭昏吧，果然適合一堆留德、留美法學博士去玩。）

林濁水說，另外行政主管可以雙軌擇一，同時免職可以逕行裁定，不必送懲戒；至於監察院則只能彈劾然後送懲戒。

林濁水說，現在法學院出身的卓院長在處理這個整個社會矚目的大爭議時，居然都搞不清楚，短短一句話把不相同的雙軌內容說得錯誤百出，一團混亂。可見雙軌制是多麼糟糕的制度。

林濁水說，既然這麼糟為什麼要搞這個全世界都找不到的雙軌制？關鍵在為了滿足孫中山五權憲法的理念，才巧立名目，硬掰出懲戒懲處雙軌，削足適履，折磨官員、大法官、立委和學者的腦力。由於監察院存在根本成為文官管理制度上的麻煩製造者，這就是為什麼頭腦清醒的學者都主張三權反對五權。