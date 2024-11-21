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「懲戒」、「懲處」混淆 林濁水：卓榮泰居然搞不清楚

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院長卓榮泰昨針對勞動部職場疑似霸凌事件於院內中央大樓發表談話，並鞠躬向不幸過世的勞動部人員及家屬，表達最高的歉意。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰昨針對勞動部職場疑似霸凌事件於院內中央大樓發表談話，並鞠躬向不幸過世的勞動部人員及家屬，表達最高的歉意。圖／聯合報系資料照片

勞發署北分署公務員之死愈演愈烈，行政院長卓榮泰昨宣布北分署署長謝宜容記兩大過並送懲戒，最嚴厲將是免職，且不得再任公務。不過，民進黨前立委林濁水質疑，「懲戒」最重是「免除職務」；「懲處」才依考積法規定「一次記二大過者，免職。」但林濁水說，「免除職務」才不得再擔任公務員，「免職」則無，法學院出身的卓榮泰也被我國對公務員獨有的行政懲處雙軌混淆，所以頭腦清醒的學者都主張三權反對五權。

林濁水說，對於惡官霸凌，行政院長終於宣布嚴懲謝宜容。雖然動作慢了，總算是還是來了遲來的正義。但是卓榮泰宣布的「記兩大過並且送懲戒，最嚴厲處分將是免職而且未來不得再擔任公務員。」短短一句，卻有一連串的問題。

林濁水說，我國對公務員的處分採取舉世所無的司法懲戒，行政懲處雙軌。雖然雙軌，但基於一罪不雙罰原則，所以爭端不已，吵了幾十年，勞駕大法官一再釋憲，立法院一再修法後，同時包括大法官，被徵詢的大學者不知所云的文字遊戲玩得不亦樂乎後，確定追究時只擇一軌處罰。

林濁水表示，但是由於兩軌處罰內容既高度重疊卻又有硬著頭皮掰出的不同，文字遊戲又玩得太過火，搞得非常混亂，很少官員搞得清楚，像這次卓院長宣布時就在雙軌之間混淆了。

林濁水說，懲戒法規定，只有記過，沒有大小過之分，而最重的予以「免除職務」處分而不是「免職」。免職是考積法的文字遊戲，在懲戒法中意義相當的文字遊戲叫撤職。懲處依考積法規定，才有大過小過之分，還規定「一次記二大過者，免職。」同時「免除職務」才不得再擔任公務員，而「免職」則不會有這個效果。（這一個文字遊戲夠令人頭昏吧，果然適合一堆留德、留美法學博士去玩。）

林濁水說，另外行政主管可以雙軌擇一，同時免職可以逕行裁定，不必送懲戒；至於監察院則只能彈劾然後送懲戒。

林濁水說，現在法學院出身的卓院長在處理這個整個社會矚目的大爭議時，居然都搞不清楚，短短一句話把不相同的雙軌內容說得錯誤百出，一團混亂。可見雙軌制是多麼糟糕的制度。

林濁水說，既然這麼糟為什麼要搞這個全世界都找不到的雙軌制？關鍵在為了滿足孫中山五權憲法的理念，才巧立名目，硬掰出懲戒懲處雙軌，削足適履，折磨官員、大法官、立委和學者的腦力。由於監察院存在根本成為文官管理制度上的麻煩製造者，這就是為什麼頭腦清醒的學者都主張三權反對五權。

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