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公務員之死 王醒之：文官體系就是讓人發瘋的勞動系統

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
長期投入勞運的「四接」公投領銜人王醒之說，整個中華民國的文官體系，就是個讓人發瘋的勞動系統。如果公務人員可以組織工會，人命悲劇與職場扭曲或許不會這麼輕易發生。圖／聯合報系資料照片
長期投入勞運的「四接」公投領銜人王醒之說，整個中華民國的文官體系，就是個讓人發瘋的勞動系統。如果公務人員可以組織工會，人命悲劇與職場扭曲或許不會這麼輕易發生。圖／聯合報系資料照片

勞動部北分署吳姓公務員之死，調查報告引爆眾怒。長期投入勞運的「四接」公投領銜人王醒之說，整個中華民國的文官體系，就是個讓人發瘋的勞動系統。如果公務人員可以組織工會，人命悲劇與職場扭曲或許不會這麼輕易發生。

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴清德總統昨天先後致歉，勞動部長何佩珊也口頭請辭。卓榮泰要求部會首長全面清查機關內部，不容再有霸凌行為，若干已經被媒體揭露的案件，全部要在一周內完成調查、追究責任。

王醒之在臉書談論此事時說「氣得差點砸手機」，認為這件事情當然要究責，這已經不只是職場霸凌、被霸凌的關係分辨問題。問問區公所等基層公務人員，這種勞動強度比比皆是。

王指某些部門，特別是社政的工作量和要求，經常是那種殺了我也做不好、做不完的事，外加經常辱罵和攻擊的民眾、高分貝噪音、亂施壓的民代，處境更是艱難。正因為職場中有壓迫性關係和壓迫性情境，才會有「社畜」這種字眼，而不是相對有尊嚴的「勞動者」稱呼。

王醒之認為，整個中華民國的文官體系就是個讓人發瘋的勞動系統，不論什麼顏色執政，地下總統、地下院長、地下部長、地下市長一個「決定」，高層負責大內宣，接下來層層下壓到基層執行，若是做不到，底下人就得負起責任圓謊。

王醒之表示，在勞動部的記者會，自稱有社工專業背景的次長發言，往「病理化」的方向引導，說全台灣每年多少人因為情緒困難問題、壓力紓解問題、挫折無法轉移而導致憾事，是整個社會要面對的問題，「就像是雇主刻意要把職業病說成是流行病一樣」，主掌全國勞動事務的勞動部用這種方式回應社會，讓人失望至極。

王醒之說，次長竟然說要「積極建構社會自殺防治系統」，而不是說要破除勞動部欺下瞞上的組織文化，還給基層公務員健康友善的職場環境，這跟企業加裝防墜網防員工跳樓有什麼兩樣？相信如果公務人員可以組織工會，這樣的人命悲劇與職場扭曲不會這麼輕易發生。

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