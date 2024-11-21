疾管署霸凌調查報告下周四出爐 「土皇帝」罵人音檔曝光

不只疾管署土皇帝疑似霸凌案，衛福部又新霸凌案？立委陳昭姿引用網路的臉書爆料貼文，直指衛福部某司長空降、不分平假日交辦工作。衛福部長邱泰源指出，會立即了解、處理，但衛福部近期並沒有新任司長。另，疾管署長莊人祥指出，疾管署的霸凌調查報告下周四會出爐，並且當天會開考績會。

上周六有網友在社群平台threads爆料，疾管署整備組（新興傳染病整備組）組長是土皇帝，個性缺乏耐心、對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎等，也讓組上調離率高。

立委陳菁徽質詢時指出，辦公室昨日接到電話說，請他們要相信threads上面的說法，更有投訴表示「是不是在林森南路辦公室那一棟大樓要發現有人吊死，才能引起政府重視公務職場霸凌。」她批評，上行下效酷吏整備組組長底下科長、簡技霸凌壓榨同仁。

疾管署已經成立專案小組，2位疾管署委員及2位具法律或心理諮商專長的外部專家，將在1周內盡速完成調查。疾管署長莊人祥指出，除了疾管署內部找跟被指涉的組長叫無關的同仁參與外，也會找法律專業跟心理諮商專業的外部委員參與調查。報告預計下周四出爐，當天也會召開考績會。

立委邱振軍在質詢時也播放疾管署內的謾罵聲音檔案，包含「我這樣做是神經病嗎！」、「下次我不要跟你們開會了！什麼意思！」，並詢問部長是否認得聲音。邱泰源再度重申：不允許霸凌現象。

另外，陳昭姿質疑衛福部還有其他「無良長官」。邱泰源承諾會再去了解。