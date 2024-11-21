勞動部霸凌案 鍾小平按鈴告發謝宜容過失致死、調查小組瀆職

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，勞動部淪為全民譏諷的「勞工地獄」，國民黨台北市議員鍾小平今早至台北地檢署按鈴告發謝宜容涉刑法過失致死罪，及勞動部長何佩珊等4名調查小組成員涉瀆職罪。

鍾小平今在北檢按鈴，告發謝宜容涉過失致死罪，勞部次長許傳盛、黃玲娜，參事吳雅惠，及部長何佩珊等4人涉瀆職罪。鍾小平指出，霸凌案調查小組成員為勞部次長許傳盛（謝宜容台北市政府社會局舊識）、黃玲娜（曾與謝宜容同時在前部長許銘春辦公室服務），參事吳雅惠（曾與謝宜容為同事、何珮珊親信），及部長何佩珊等4人，調查小組成員並非奇數，且有沒有府外人員，也有3人是謝宜容閨蜜「官官相護」。

鍾小平表示，令人髮指的是昨天還在包庇，調查報告稱，雖然謝宜容的管理方式過於嚴厲，但「目的良善」，直到賴清德總統和閣揆卓榮泰道歉才停止，吳姓公務員凌晨5點上班工作16小時，今天要集合眾人之力替他申冤，行政調查已沒有機會了。

鍾小平說，謝宜容20幾年前就跟著陳菊到台北市政府社會局上班，民進黨內勞工教母就是陳菊，擔心監察委員調查會不會手軟，只能依靠檢察官幫忙，司法找回正義。吳先生已火化公祭，但當時怎麼會將遺體放在輪椅上，憑什麼動遺體，連死了都不能躺平，今天雖然有點晚，但替吳先生申請白布，替他進力量找回尊嚴。