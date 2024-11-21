快訊

共軍殲35珠海航展一閃即逝 作戰能力能超越美軍F-35？

川普當選債市起伏大 債券ETF崛起小資族選項變多

2年沒交租也沒催 暖心房東想起上門找…女租客竟已成白骨

謝宜容涉霸凌道歉聲明惹怒眾人 廖偉翔：切割責任

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

勞動部勞動力發展署北分署公務員疑因遭霸凌而致離世，北分署長謝宜容傳涉霸凌，謝雖發出道歉聲明，反讓外界更加批評。國民黨立委廖偉翔表示，謝宜容聲明未能挽回受害者尊嚴，切割責任，令人嘆為觀止。

勞動部一名公務員疑遭霸凌，該公務員最後離世，謝宜容牽涉其中。根據謝宜容道歉聲明共有三點，其中一點為部分同仁反映她擔任分署長期間，於處理公務過程，有說話音量咆哮、情緒控管不佳、LINE傳訊不當指揮監督、過度要求行為，造成同仁們受挫受傷並承受重大身心壓力，均完全虛心接受，坦然承擔責任，並在此誠摯、鄭重向同仁們公開道歉。

廖偉翔表示，謝宜容所謂「道歉」中，三點理由全然避重就輕，明顯是卸責聲明。事實上，該聲明等同承認了她長期以高壓手段霸凌整個單位同仁。謝自稱情緒控管不佳、不當指揮，這難道這不是一個長期霸凌文化的直接證據嗎？一句道歉，能抹去累積多年的職場陰影嗎？

廖偉翔進一步指出，更令人關注的是，謝宜容的「背景」究竟有多硬，一位次長因為她的問題下台，甚至部長都請辭。這是偶然，還是背後有深層的政治結構問題？難道在現今的綠營體制內，當官的門票不在能力，而在於靠山的硬度？

廖偉翔說，這起事件有可能只是冰山一角，在台灣的公務體系中，還有多少基層同仁正默默承受職場霸凌的煎熬？呼籲賴清德總統，請不要一天到晚對內搞鬥爭、對外引戰爭，將多一點心力放在改革體制、保護基層同仁上。公務體系不應成為「官場現形記」的舞台，而應是穩定國家發展的基石。

勞動部調查報告，稱涉及霸凌的勞動力發展署北分署長謝宜容管理方式「目的良善」惹議，20日有人到政院新莊聯合辦公大樓獻花，留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。記者胡經周／攝影
勞動部調查報告，稱涉及霸凌的勞動力發展署北分署長謝宜容管理方式「目的良善」惹議，20日有人到政院新莊聯合辦公大樓獻花，留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。記者胡經周／攝影

公務員 勞動部 廖偉翔 職場 謝宜容 霸凌

延伸閱讀

何佩珊哭了！認謝宜容霸凌「目的良善」用語錯誤

勞長何佩珊哭了！稱謝宜容霸凌是「目的良善」坦承用語錯誤

政府將推長照3.0 跨黨立委為待遇請命

勞動部公務員之死 藍委：包庇謝宜容 問責何佩珊

相關新聞

傳謝宜容是雲林傳產望族 醬油業者「御鼎興」被留言灌爆發文澄清

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉及職場霸凌，引起全台關注，就連賴清德總統、行政院長卓榮泰都為此道歉，網傳謝宜容娘家是雲林望族...

【重磅快評】裙帶政治吊死公務員 賴清德無愧用人唯親

勞動部高官霸凌公務員致死，揭發「裙帶勾結，官官相護」黑幕。號稱有背景的跋扈北分署長躲藏多日，讓勞動部長以請辭收爛攤；火勢...

霸凌事件延燒 許銘春遭網友嗆：還想選高雄市長

勞動部勞發署北分署公務員之死延燒至前部長許銘春，勞動部19日公布調查報告之後，許銘春發表的聲明內容引起網友憤怒，紛到許的...

勞動部爆霸凌爭議 陳其邁：高市府將檢討申訴管道

勞動部爆發勞動力發展署北分署謝宜君霸凌爭議，高雄市長陳其邁今天表示，以此事為警惕，市府將檢討受理員工霸凌的管道是否暢通。

疾管署霸凌調查報告下周四出爐 「土皇帝」罵人音檔曝光

不只疾管署土皇帝疑似霸凌案，衛福部又新霸凌案？立委陳昭姿引用網路的臉書爆料貼文，直指衛福部某司長空降、不分平假日交辦工作...

勞動部霸凌案 鍾小平按鈴告發謝宜容過失致死、調查小組瀆職

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，勞動部淪為全民譏諷的「勞工地獄」，國民黨台北市議員鍾小平今早至台北地檢署按鈴告發謝宜容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。