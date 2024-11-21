謝宜容涉霸凌道歉聲明惹怒眾人 廖偉翔：切割責任
勞動部勞動力發展署北分署公務員疑因遭霸凌而致離世，北分署長謝宜容傳涉霸凌，謝雖發出道歉聲明，反讓外界更加批評。國民黨立委廖偉翔表示，謝宜容聲明未能挽回受害者尊嚴，切割責任，令人嘆為觀止。
勞動部一名公務員疑遭霸凌，該公務員最後離世，謝宜容牽涉其中。根據謝宜容道歉聲明共有三點，其中一點為部分同仁反映她擔任分署長期間，於處理公務過程，有說話音量咆哮、情緒控管不佳、LINE傳訊不當指揮監督、過度要求行為，造成同仁們受挫受傷並承受重大身心壓力，均完全虛心接受，坦然承擔責任，並在此誠摯、鄭重向同仁們公開道歉。
廖偉翔表示，謝宜容所謂「道歉」中，三點理由全然避重就輕，明顯是卸責聲明。事實上，該聲明等同承認了她長期以高壓手段霸凌整個單位同仁。謝自稱情緒控管不佳、不當指揮，這難道這不是一個長期霸凌文化的直接證據嗎？一句道歉，能抹去累積多年的職場陰影嗎？
廖偉翔進一步指出，更令人關注的是，謝宜容的「背景」究竟有多硬，一位次長因為她的問題下台，甚至部長都請辭。這是偶然，還是背後有深層的政治結構問題？難道在現今的綠營體制內，當官的門票不在能力，而在於靠山的硬度？
廖偉翔說，這起事件有可能只是冰山一角，在台灣的公務體系中，還有多少基層同仁正默默承受職場霸凌的煎熬？呼籲賴清德總統，請不要一天到晚對內搞鬥爭、對外引戰爭，將多一點心力放在改革體制、保護基層同仁上。公務體系不應成為「官場現形記」的舞台，而應是穩定國家發展的基石。
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