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霸凌事件延燒 許銘春遭網友嗆：還想選高雄市長

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
勞動部前部長許銘春。 圖／聯合報系資料照片
勞動部前部長許銘春。 圖／聯合報系資料照片

勞動部勞發署北分署公務員之死延燒至前部長許銘春，勞動部19日公布調查報告之後，許銘春發表的聲明內容引起網友憤怒，紛到許的粉絲頁留言批評，嗆說「這種人也要選高雄市長」、「太離譜了，推到人力不足」。對於霸凌事件發酵，許銘春預計11點公開受訪。

許銘春在今年5月內閣改組後下台，日前成立服務處，正爭取民進黨下屆高雄市長提名。許在19日針對此事件表示，「我與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，我就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾」等文字內容。

聲明公布後，引來網友砲轟，網友批評「一條生命的控訴，都給你當到勞動部長了，妳發文還在怪責是因為體制，想選高雄市長！」、「這種人竟然想選高雄市長，好可怕寧可不投、也不投這位！」、「甩鍋最厲害！當沒這回事！」、「我是高雄人，不會投妳高雄市長，坐視下屬霸凌」。

霸凌事件延燒，今早許銘春服務處原本回應媒體，今天沒有公開行程，最後決定出來受訪，今天上午11點會在港口慈濟宮公開說明。

勞動部前部長許銘春設置「高雄有春」粉專爭取下屆高雄市長提名，臉書遭到網友留言表達不滿。記者徐白櫻／翻攝
勞動部前部長許銘春設置「高雄有春」粉專爭取下屆高雄市長提名，臉書遭到網友留言表達不滿。記者徐白櫻／翻攝
勞動部前部長許銘春設置「高雄有春」粉專爭取下屆高雄市長提名，臉書遭到網友留言表達不滿。記者徐白櫻／翻攝
勞動部前部長許銘春設置「高雄有春」粉專爭取下屆高雄市長提名，臉書遭到網友留言表達不滿。記者徐白櫻／翻攝
勞動部前部長許銘春設置「高雄有春」粉專爭取下屆高雄市長提名，臉書遭到網友留言表達不滿。記者徐白櫻／翻攝
勞動部前部長許銘春設置「高雄有春」粉專爭取下屆高雄市長提名，臉書遭到網友留言表達不滿。記者徐白櫻／翻攝

公務員 勞動部 許銘春 霸凌 高雄市

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