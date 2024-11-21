聽新聞
0:00 / 0:00
霸凌事件延燒 許銘春遭網友嗆：還想選高雄市長
勞動部勞發署北分署公務員之死延燒至前部長許銘春，勞動部19日公布調查報告之後，許銘春發表的聲明內容引起網友憤怒，紛到許的粉絲頁留言批評，嗆說「這種人也要選高雄市長」、「太離譜了，推到人力不足」。對於霸凌事件發酵，許銘春預計11點公開受訪。
許銘春在今年5月內閣改組後下台，日前成立服務處，正爭取民進黨下屆高雄市長提名。許在19日針對此事件表示，「我與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，我就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾」等文字內容。
聲明公布後，引來網友砲轟，網友批評「一條生命的控訴，都給你當到勞動部長了，妳發文還在怪責是因為體制，想選高雄市長！」、「這種人竟然想選高雄市長，好可怕寧可不投、也不投這位！」、「甩鍋最厲害！當沒這回事！」、「我是高雄人，不會投妳高雄市長，坐視下屬霸凌」。
霸凌事件延燒，今早許銘春服務處原本回應媒體，今天沒有公開行程，最後決定出來受訪，今天上午11點會在港口慈濟宮公開說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言