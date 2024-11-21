【重磅快評】裙帶政治吊死公務員 賴清德無愧用人唯親

勞動部高官霸凌公務員致死，揭發「裙帶勾結，官官相護」黑幕。號稱有背景的跋扈北分署長躲藏多日，讓勞動部長以請辭收爛攤；火勢擴大，逼出閣揆卓榮泰公開道歉，接著是總統發文致歉。可惜打火戲演得太假，總統一句「要改變過去理所當然的職場文化」，曝露他毫無反省誠意。十一月發生的命案，被他一刀把問題畫到「過去」，切割自保的小心機真狡滑。

賴清德要改變的是誰主政的「過去」？是蔡英文、陳菊嗎？「理所當然」指的是升官靠背景，作官有如土皇帝？賴清德用人唯親，將官職名位作為報恩籌賞，正是助長深化這「理所當然的職場文化」，他也在資策會等單位裁培了多位坐領高薪的土皇帝，不是嗎？如果賴政府用人唯才，毫無行政經驗的「柯總召愛將」何佩珊，不可能坐上部長大位，包庇霸凌者。如果是專業人士執掌勞動部，或能公允處理，及早追究事責，還人公道並啟動改革。

再者，霸凌虐人致死，還能脅迫下屬封口，吃案隻手遮天；這種地方不是總統以為的「職場」，根本是幫派堂口。誰讓政府機關淪為派系蓄養嘍囉之地，不就是民進黨執政開創的「職場文化」，賴總統能置身事外嗎？

總統道歉，卻不敢面對官官相護的問題核心。難怪，霸凌成習的北分署長謝宜容才敢接著拋出更傲慢的「道歉文」，一副「本官再怎麼領導不當，也和那人輕生無關。有種來告。」的理直氣壯。

府院快刀斬亂麻，只想解除政治危機。賴卓二人指示全盤調查各機關內部霸凌行為，其實是藉大張旗鼓轉移焦點。這起不幸事件引燃民怨的火種就是「官官相護」，賴政府不處理這些「官官」，不追究「違法相護」，只會讓野火燎原更甚。

既要查「官官」，重新調查有其必要，而且不能讓「共犯結構」的勞動部主導再調查，必須引進公正第三方。因為調查報告攸關未來司法與監察兩院調查懲處謝宜容責任。目前的調查報告是以公權力為她卸責，有如護身符，如何能還原真相依法懲處？

再者，吳女霸凌行為存在已久，主管及員工不堪虐待求去者眾，她的惡行是誰縱容包庇，也該調查問責。否則賴總統如何「改變過去理所當然的職場文化」？

「官官相護」除霸凌虐人的部分，對自縊案的處理過程，也必須責令檢調主動調查。公務機關光天化日之下，竟有人能隻手遮天，「要求」新北消防隊和醫院違法處理「非自然死亡案件」，躲避檢調第一時間介入。遺體未經司法相驗就火化，案發現場也被立即清理，手法有如詐團處理被害人遺體般無法無天，簡直骸人聽聞。如不追究這隻黑手，這個政府和黑道還有多少差別？

不幸自縊身故的吳員，面對的是以派系裙帶為主的特權體系，並非一般的慣老闆。這種無力感引人同情共感，點燃全民對綠色執政徇私舞弊的憤怒。賴清德若不能清理這些纏縛在政府機關裡的特權衣帶，並以身作則用人持正重才，下一個被特權裙帶吊死的，就是這個不義的政權。