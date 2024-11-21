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謝宜容傳是「菊系」 陳菊心腹陳瓊華批鍵盤霸凌：根本不認識

評／勞動部錯失3時機 霸凌案血流成河

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謝宜容傳是「菊系」 陳菊心腹陳瓊華批鍵盤編劇

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
外傳勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容為監察院長陳菊（圖）人馬，高雄市府行政暨國際處前處長陳瓊華在臉書貼文批相關報導是鍵盤霸凌，並強調「陳菊不認識」。 圖／聯合報系資料照片
外傳勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容為監察院長陳菊（圖）人馬，高雄市府行政暨國際處前處長陳瓊華在臉書貼文批相關報導是鍵盤霸凌，並強調「陳菊不認識」。 圖／聯合報系資料照片

勞動部調查勞動力發展署北分署公務員輕生事件，外傳分署長謝宜容的靠山就是監察院長陳菊。對此，高雄市府行政暨國際處前處長陳瓊華在臉書貼文表示，批相關報導是鍵盤霸凌，並強調「陳菊不認識」、「不認識的人竟然被寫成劇情編出畫面」。

最近有媒體報導，勞動部勞發署北分署長謝宜容因家族有錢，人際關係上花費毫不手軟，獲得「公關高手」名號，深受陳菊賞識。陳菊前往勞委會工作，謝也被從台北市社會局帶走，一起進入中央單位。

對此，於陳菊任高雄市長時擔任行政暨國際處長，也曾隨陳菊任監察院長時擔任辦公室主任的陳瓊華，20日在臉書發文，指相關報導是編劇霸凌、鍵盤霸凌，請媒體提出陳菊賞識謝宜容的文件、照片等證據，佐證兩人關係緊密。

陳瓊華在臉書以「漫天編劇，沒有事實的指控」，「是編劇霸凌、鍵盤霸凌」等字眼替陳菊喊冤，並點媒體「講清楚」，她提出5問，質疑1名基層社工與局長之間相隔多少位同仁、多少層主管，請問謝宜容是如何接觸到當時社會局長陳菊？

陳瓊華亦質疑，什麼人、事、物證可以讓人文思泉湧，寫下「公關高手頗受陳菊賞識」這麼有畫面的句子。另關陳菊接任勞委會主委，從北市社會局帶著一票人前往，謝宜容就是其中之一等情節，她質問，陳菊接任勞委會前，還在高雄服務近2年，報導怎麼就漏掉這2年？

陳瓊華最後表明，陳菊與謝宜容並無私交，呼籲停止以虛構情節撰寫新聞，對無辜者造成不實傷害。

陳菊心腹陳瓊華在臉書發文，針對媒體指涉謝宜容是陳菊人馬一事提出5疑問，並強調「陳菊不認識」。圖／翻攝自陳瓊華臉書
陳菊心腹陳瓊華在臉書發文，針對媒體指涉謝宜容是陳菊人馬一事提出5疑問，並強調「陳菊不認識」。圖／翻攝自陳瓊華臉書

公務員 勞動部 謝宜容 陳菊 霸凌

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