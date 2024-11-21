謝宜容傳是「菊系」 陳菊心腹陳瓊華批鍵盤編劇

勞動部調查勞動力發展署北分署公務員輕生事件，外傳分署長謝宜容的靠山就是監察院長陳菊。對此，高雄市府行政暨國際處前處長陳瓊華在臉書貼文表示，批相關報導是鍵盤霸凌，並強調「陳菊不認識」、「不認識的人竟然被寫成劇情編出畫面」。

最近有媒體報導，勞動部勞發署北分署長謝宜容因家族有錢，人際關係上花費毫不手軟，獲得「公關高手」名號，深受陳菊賞識。陳菊前往勞委會工作，謝也被從台北市社會局帶走，一起進入中央單位。

對此，於陳菊任高雄市長時擔任行政暨國際處長，也曾隨陳菊任監察院長時擔任辦公室主任的陳瓊華，20日在臉書發文，指相關報導是編劇霸凌、鍵盤霸凌，請媒體提出陳菊賞識謝宜容的文件、照片等證據，佐證兩人關係緊密。

陳瓊華在臉書以「漫天編劇，沒有事實的指控」，「是編劇霸凌、鍵盤霸凌」等字眼替陳菊喊冤，並點媒體「講清楚」，她提出5問，質疑1名基層社工與局長之間相隔多少位同仁、多少層主管，請問謝宜容是如何接觸到當時社會局長陳菊？

陳瓊華亦質疑，什麼人、事、物證可以讓人文思泉湧，寫下「公關高手頗受陳菊賞識」這麼有畫面的句子。另關陳菊接任勞委會主委，從北市社會局帶著一票人前往，謝宜容就是其中之一等情節，她質問，陳菊接任勞委會前，還在高雄服務近2年，報導怎麼就漏掉這2年？

陳瓊華最後表明，陳菊與謝宜容並無私交，呼籲停止以虛構情節撰寫新聞，對無辜者造成不實傷害。