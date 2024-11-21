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勞部霸凌案「最可怕非謝宜容」 黃智賢：是縱容她的綠營官場

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動部勞動力發展署傳出公務員因遭長官霸凌而輕生，有人前往勞發署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟，並留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。 記者胡經周／攝影
勞動部勞動力發展署傳出公務員因遭長官霸凌而輕生，有人前往勞發署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟，並留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。 記者胡經周／攝影

勞動部勞發署北前分署長謝宜容涉及職場霸凌，引起全台關注，連總統賴清德及行政院長卓榮泰都為此道歉。資深媒體人黃智賢昨日透過臉書評論此事，認為整起公職職場霸凌事件，最可怕的不是謝宜容，而是綠營官場竟容許她作惡多端、成為她一直以來的靠山。

黃智賢發文痛陳謝宜容的13件職場霸凌情事，包括疑似壓力過大的公務員輕生後，謝宜容要求遺體需以輪椅坐姿離場，且不得使用長官搭的電梯，以免「晦氣」；要求上班隨傳隨到、下班Line訊息即便在凌晨半夜時也需立刻回覆；更離譜的是，在勞動部政務次長王安邦接獲陳情後約談，走的人竟是次長而不是她，謝宜容還回過頭追究檢舉人。

黃智賢認為此事「最可怕的不是謝宜容，而是一直包庇維護她作惡的靠山和綠營官場」，且「綠營護魔頭謝宜容，江山不穩」。她認為公務員之死的後續處理非高層縱容而已，而是集體作業，「害死一條人命，竟然讓新的勞動部長何佩珊，為她出面鞠躬道歉，落淚，還説她好話。沒有人拿她有辦法。這樣的民進黨，這樣的賴清德，權力時間，還能有多久？」。

黃智賢並稱：「敗壞政府職能，葬送一條人命的謝宜容，受到的懲處竟然只是調職。這是多麼荒誕的世界」（編按：勞動部考績會20日晚間決議，謝宜容記兩大過、免職），「勞動部部長何佩珊寫出這樣維護謝宜容的報告。實在已經沒有資格坐在部長位子了」，「賴清德的位子也已經動搖」。

勞動部發展署前北分署長謝宜容涉霸凌案。圖／取自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網
勞動部發展署前北分署長謝宜容涉霸凌案。圖／取自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網

何佩珊 勞動部 民進黨 謝宜容 賴清德 霸凌 黃智賢

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