勞動部北分署再傳霸凌 疾管署、海科館也被爆料

勞動部勞發署北分署再傳員工遭霸凌陳情，據悉，新北勞工局在北分署吳姓公務員死亡後接獲陳情，全案是否與前分署長謝宜容有關？新北市勞檢處三緘其口，只願意證實收到陳情，近日將前往稽查是否違反職安法。

勞工局長陳瑞嘉說，勞檢處不會針對「案件內容」調查，主要是針對事業單位有無訂定相關職場霸凌不法侵害指引、申訴管道、教育訓練並留存相關紀錄，實質霸凌內容還是要由勞動部調查。

針對勞動部調查認為壓垮吳姓公務員最後一根稻草是人工智能專案被退件，北分署員工昨再爆料稱，該專案由前分署長謝宜容拍板定案，為了迎合行政院「ＡＩ行動創新內閣」政策耗費數百萬卻無實質效益，有浪費公帑之虞，但謝好大喜功、剛愎自用，無人敢提諍言。

另外，網友十五日爆料衛福部疾管署整備組長猶如「土皇帝」，會大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵同仁「你是豬嗎」，組員調離率高；衛福部疾管署昨表示，會在一周內完成調查，出現明確事證前不會將被指涉者調離現職。

國立海洋科技博物館館長陳素芬上月也被控職場霸凌，影片顯示她在視訊開會時高分貝飆罵部屬；陳素芬出面受訪表示求好心切而口吻嚴厲，致歉強調會調整。教育部正調查影片內容，海科館員工表示「上次被爆料後，館長開會時變溫和了」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980