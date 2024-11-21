謝宜容：同仁不幸事件與管理風格無關

勞動部公務員之死案愈演愈烈，被爆出疑似職場霸凌的北分署長謝宜容昨晚發出公開道歉聲明。圖／謝宜容提供 被控霸凌遭記兩大過免職的勞發署北分署前分署長謝宜容昨晚發聲明公開道歉，也透過律師發聲明強調近日媒體報導內容及網民討論已形成公審效應，造成政府相關部門調查謝女行政責任程序出現便宜行事、朝令夕改、未審先判等亂象，非真正法治國家正常處置狀態。

謝宜容強調吳員發生不幸事件，與自己於機關內領導管理風格、行為作法無關，昨晚委任律師發聲明，強調擔任分署長期間，領導管理風格、行為作法確有諸多不當，造成同仁受挫受傷並承受重大身心壓力等情事，身為機關首長絕無卸責推託，調查過程亦完全配合。

根據吳員於不幸身故現場留有遺書兩件及勞動部行政調查結果，認定謝宜容管理方式並非同仁身故直接原因，然近日不乏新聞媒體報導及網路民眾透過社群平台貼文留言，有明顯不符調查報告之諸多錯誤，恣意混淆將關係人不幸輕生原因歸咎於職場霸凌行為，完全扭曲、悖離事實真相，嚴重損害家屬對謝女士協助處理善後之信任，並強烈傷害謝女士「社會名譽」，引發網路公審效應，近期甚有不明人士打手機或傳簡訊，以惡意文字騷擾、辱罵謝女士。

北分署人員離職比例並無明顯異常，相關年節禮品採購也都遵循採購流程，發送對象均屬公務來往團體或個人，無不法或不當；不論行事作法出於嚴格督導公務效率、落實確保民眾公務權益、保護同仁避免違失責任等「非惡意動機」，但確有造成下屬同仁感受不適之處乃至發出不滿批評，謝女士均願虛心接受，據以深切檢討改進。

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