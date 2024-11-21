觀察站／2024版洪仲丘案 民怨之火燒向賴菊

勞動部勞發署職場霸凌案，在勞動部調查報告出爐後並未平息，反因調查結論和社會認知有明顯落差，點燃一把輿論大火。眼看政治危機襲來，勞動部長何佩珊表態請辭、行政院長卓榮泰親上火線，連賴總統都公開道歉，全面築起防火牆。

主管勞動權益的勞動部爆發罷凌事件已經匪夷所思，事後處理又惹出沸騰民怨，已有人形容此案為「二○二四年版的洪仲丘案」，該案是否再延燒，中央及監院能否妥善處理將是關鍵。

民進黨對於政治危機處理向來明快，這回卻在勞動部調查報告栽了跟頭，提及「關係人對工作上的要求目的良善」讓全民譁然。除了調查用語欠妥，引爆新一波民意反彈，涉案及處理官員背景「後台夠力」更被傳得繪聲繪影，加深輿情不滿。

攤開勞動部權力結構，當事人謝宜容是前部長許銘春愛將，與負責調查此案的勞動部次長許傳盛同屬民進黨菊系，藍營立委指「沒有人是『菊』外人」，政治責任之火要燒向監察院長陳菊。

何佩珊昨在立法院備詢，朝野立委火力全開，連自家人也難相挺，讓她幾度招架不住而落淚；何佩珊作為一部之長，固然有其政治責任，但「菊系」勢力盤據勞動部恐怕更加惹眼。

陳菊昨出席活動，對子弟兵被疑包庇、縱容職場霸凌等嚴重侵害人權行為隻字未提，自損國家人權委員會為人權發聲形象。

民進黨中常委邱志偉昨天中常會上請黨主席賴清德總統對霸凌事件表態，賴未做出任何回應及裁示，直到晚間才透過臉書道歉，卻已稍嫌落拍，民意是否接受？要看中央後續如何對「反霸凌」拿出魄力善後，否則難保不會像洪仲丘案引發民怨之火燎原。

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