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陳情被吃案？勞長：重啟調查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部長何佩珊（左）昨赴立法院衛環委員會備詢，被問到何謂「目的良善」時，何佩珊一度情緒低落拭淚，坦言「目的良善的用語錯了，我們承認錯誤」。記者林俊良／攝影
勞動部長何佩珊（左）昨赴立法院衛環委員會備詢，被問到何謂「目的良善」時，何佩珊一度情緒低落拭淚，坦言「目的良善的用語錯了，我們承認錯誤」。記者林俊良／攝影

勞動部北分署吳姓公務員之死，扯出勞動部前政次王安邦今年二月接獲陳情並約談分署長謝宜容，事後不但不了了之，謝宜容還追查吹哨者，基層員工怒斥這是前部長許銘春的不作為才導致憾事，朝野立委昨質疑是否「吃案」？勞動部長何佩珊允諾即刻重啟調查。

立委陳昭姿王育敏林淑芬、黃秀芬等人昨在立院環衛委員會質詢，王安邦二月有沒有約談過謝宜容？約談事由為何？何佩珊表示，因查無紀錄，自己也是從媒體才得知此事，就她理解應是私下談話。

林淑芬追問，基層二月陳情，次長跟被申訴者私下談話而未立案調查，口頭告知注意言行，事後還發生勞發署發文給北分署所有單位要求不得洩露公務機密，難道這是勞動部對機關首長被申訴職場霸凌的處理標準程序？現在事情鬧得沸沸揚揚，行政調查已出爐，「還說不知情，可以嗎？」

王育敏表示，若勞動部二月就知謝宜容有霸凌行為卻什麼都沒做，還讓事情不了了之，這就是問題所在，應當徹查，且有吃案嫌疑，難怪北分署同仁情緒憤恨難平，因為從頭到尾聲音都被漠視。

何佩珊允諾，就王安邦二月是否約見謝宜容一案重啟調查。至於二月陳情書信函裡提及謝宜容用電養植栽，導致北分署電費爆量、濫用公帑濫發禮品、宴請友人一餐費用高達四點二萬元、發包標案給特定友人，已由勞動部政風處調查。

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