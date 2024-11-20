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傳謝宜容是雲林傳產望族 醬油業者「御鼎興」被留言灌爆發文澄清
勞動部勞發署北分署長謝宜容涉及職場霸凌，引起全台關注，就連賴清德總統、行政院長卓榮泰都為此道歉，網傳謝宜容娘家是雲林望族，並經營醬油工廠，傳承3代的御鼎興醬油今天下午收到許多關切訊息，晚上在臉書發文貼出全家福照澄清家中只有二位男丁，並不認識謝宜容。
御鼎興醬油以柴燒手工釀造醬油聞名，目前已是第三代經營，第三代經營者為謝宜澂、謝宜哲兄弟，與涉及霸凌的謝宜容只差一字，下午御鼎興就被誤會是謝宜容的娘家家族，收到許多誤會留言。
御鼎興晚間在臉書貼出全家福照片發文澄清，「因為從今天下午開始有勞動部相關誤會的留言湧入，甚至有記者來到我們工廠詢問勞動部霸凌員工的新聞。在此要特別澄清，御鼎興謝家只有二位男丁。我們不認識勞動部的長官，與新聞中提到的北分局長謝宜容亦不認識。
很遺憾在台灣發生職場霸凌的事件，我們會一起關注這個社會事件，但也請大家等待最新的調查。用全家福的照片來證明一下我們家只有二個男生。」
謝宜哲也在個人臉書發文指出，「曾經訪談、拍攝過我們倆兄弟的平面、社群媒體與youtube頻道，我現在需要你們」。
謝宜哲表示，因為謝宜容事件，大眾在沒有查證的情況下，僅憑媒體上傳聞娘家是雲林的傳統產業，再加上事件主角的姓名只跟我、我哥差一字，就被斷定是事件主角的家人，遭受無端的非議，造成了御鼎興名譽嚴重的影響，在此聲明，我們與謝宜容無任何血緣或親戚關係。
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