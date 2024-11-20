【即時短評】洪仲丘案翻版 勞動部霸凌案會民怨燎原？

勞動部勞發署員工輕生案涉職場霸凌，在勞動部調查報告出爐後，全案並未平息，反因調查結論和社會認知有明顯落差，點燃一把輿論大火。眼看政治危機襲來，勞動部長何佩珊表態請辭、行政院長卓榮泰親上火線，連賴清德總統都公開道歉，全面築起防火牆。

主管勞動權益的勞動部爆發霸凌事件已經匪夷所思，事後處理又惹出沸騰的民怨，已有人形容此案為「2024年版本的洪仲丘案」；該案是否再向上延燒，中央及監院後續能否妥善處理，將是關鍵。

民進黨對於政治危機處理向來明快，但這回卻在勞動部調查報告栽了跟頭，提及「關係人對工作上的要求目的良善」，讓全民譁然。

除了勞動部的調查用語欠妥，引爆新一波民意反彈，涉案及處理的官員背景，「後台夠力」被傳得繪聲繪影，更加深輿情的不滿。

攤開勞動部內權力結構，當事人謝宜容是前部長許銘春愛將，與負責調查此案的勞動部次長許傳盛同屬民進黨內「菊系」；藍營立委直指「沒有人是『菊』外人」，政治責任之火，就要燒向監察院長陳菊。

何佩珊周三在立院備詢，朝野立委火力全開，連自家人也難相挺，讓她幾度招架不住落淚；何佩珊作為一部之長，固然有其政治責任，但「菊系」勢力盤據勞動部，恐怕更加惹眼，也有釐清責任的必要。

作為關鍵人物之一的陳菊，周三當天以監院「人權會主委」身分出席活動，但對自家子弟兵被疑包庇、縱容職場霸凌等嚴重侵害人權的行為，卻隻字未提，只透過監察院發出制式新聞稿回應，除了未在第一時間澄清，更已自損「國家人權委員會」為人權發聲的形象。

周三民進黨中常會上，中常委邱志偉請黨主席賴清德總統對霸凌事件表態，但賴未做出任何回應及裁示，直到晚間才透過臉書道歉，雖有回應，但稍嫌落拍，民意是否接受，還要看中央後續如何對「反霸凌」拿出魄力善後；否則，難保不會像「洪仲丘案」引發民怨之火燎原。