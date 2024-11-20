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【即時短評】洪仲丘案翻版 勞動部霸凌案會民怨燎原？

聯合報／ 記者蔡晉宇林河名
行政院長卓榮泰傍晚針對勞動部職場疑似霸凌事件於院內中央大樓發表談話，並鞠躬向不幸過世的勞動部人員及家屬表達最高的歉意。記者侯永全／攝影
行政院長卓榮泰傍晚針對勞動部職場疑似霸凌事件於院內中央大樓發表談話，並鞠躬向不幸過世的勞動部人員及家屬表達最高的歉意。記者侯永全／攝影

勞動部勞發署員工輕生案涉職場霸凌，在勞動部調查報告出爐後，全案並未平息，反因調查結論和社會認知有明顯落差，點燃一把輿論大火。眼看政治危機襲來，勞動部長何佩珊表態請辭、行政院長卓榮泰親上火線，連賴清德總統都公開道歉，全面築起防火牆。

主管勞動權益的勞動部爆發霸凌事件已經匪夷所思，事後處理又惹出沸騰的民怨，已有人形容此案為「2024年版本的洪仲丘案」；該案是否再向上延燒，中央及監院後續能否妥善處理，將是關鍵。

民進黨對於政治危機處理向來明快，但這回卻在勞動部調查報告栽了跟頭，提及「關係人對工作上的要求目的良善」，讓全民譁然。

除了勞動部的調查用語欠妥，引爆新一波民意反彈，涉案及處理的官員背景，「後台夠力」被傳得繪聲繪影，更加深輿情的不滿。

攤開勞動部內權力結構，當事人謝宜容是前部長許銘春愛將，與負責調查此案的勞動部次長許傳盛同屬民進黨內「菊系」；藍營立委直指「沒有人是『菊』外人」，政治責任之火，就要燒向監察院長陳菊。

何佩珊周三在立院備詢，朝野立委火力全開，連自家人也難相挺，讓她幾度招架不住落淚；何佩珊作為一部之長，固然有其政治責任，但「菊系」勢力盤據勞動部，恐怕更加惹眼，也有釐清責任的必要。

作為關鍵人物之一的陳菊，周三當天以監院「人權會主委」身分出席活動，但對自家子弟兵被疑包庇、縱容職場霸凌等嚴重侵害人權的行為，卻隻字未提，只透過監察院發出制式新聞稿回應，除了未在第一時間澄清，更已自損「國家人權委員會」為人權發聲的形象。

周三民進黨中常會上，中常委邱志偉請黨主席賴清德總統對霸凌事件表態，但賴未做出任何回應及裁示，直到晚間才透過臉書道歉，雖有回應，但稍嫌落拍，民意是否接受，還要看中央後續如何對「反霸凌」拿出魄力善後；否則，難保不會像「洪仲丘案」引發民怨之火燎原。

人權 勞動部 洪仲丘 霸凌

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