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勞動部霸凌案…謝宜容發聲明道歉 但強調「身故事件與本人領導無關」

聯合報／ 記者邱瓊玉葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞動力發展署傳出公務員遭長官霸凌而發生憾事，勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟今天有人前往獻花。記者胡經周／攝影
勞動部勞動力發展署傳出公務員遭長官霸凌而發生憾事，勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟今天有人前往獻花。記者胡經周／攝影

勞動部公務員之死案愈演愈烈，被爆出疑似職場霸凌的北分署長謝宜容晚間發出公開道歉聲明，強調對於自己擔任分署長期間，於處理公務過程，有說話音量咆哮、情緒控管不佳、LINE傳訊息不當指揮監督、過度要求，造成同仁們受挫受傷，並承受重大身心壓力，本人均完全虛心接受，坦然承擔責任，並在此誠摯、鄭重向同仁們公開道歉。

謝宜容表示，關於行政調查說明記載，吳員因「長期盡忠職場超時工作」、「機關人力配置不合理導致未得到工作所需資源或支持」、「處理智能就業服務系統需求書草案，因各級主管均非資訊專業，未能獲得專業意見協助，該工作過程產生挫折感及孤立無援」、「長期身兼署內資安工作，專業執行處理智能就業服務系統規劃工作，自身工作壓力大」等四點原因，發生不幸事件，固均與本人於機關內領導管理風格、行為作法無關。

謝宜容說，然而此一同仁不幸身故事件確實發生在本人擔任分署長期間，對於未能及時發現同仁異狀並提供支援，未能及時避免悲劇發生，本人責無旁貸，應對身故同仁及其家屬誠摯、鄭重表達建議。

謝宜容表示，對於行政調查說明認定，本人在吳員發生不幸事件當下確實有安撫同仁方式、內容、及語氣口吻不當，造成同仁心理壓力無法承受，以及本人當下為瞭解事實所採用方式亦確實有不當，本人亦坦然接受，也願就當下思慮不周舉止，向同仁們表達誠摯道歉。

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壓力 謝宜容

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