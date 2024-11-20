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勞動部霸凌案…謝宜容發聲明道歉 但強調「身故事件與本人領導無關」
勞動部公務員之死案愈演愈烈，被爆出疑似職場霸凌的北分署長謝宜容晚間發出公開道歉聲明，強調對於自己擔任分署長期間，於處理公務過程，有說話音量咆哮、情緒控管不佳、LINE傳訊息不當指揮監督、過度要求，造成同仁們受挫受傷，並承受重大身心壓力，本人均完全虛心接受，坦然承擔責任，並在此誠摯、鄭重向同仁們公開道歉。
謝宜容表示，關於行政調查說明記載，吳員因「長期盡忠職場超時工作」、「機關人力配置不合理導致未得到工作所需資源或支持」、「處理智能就業服務系統需求書草案，因各級主管均非資訊專業，未能獲得專業意見協助，該工作過程產生挫折感及孤立無援」、「長期身兼署內資安工作，專業執行處理智能就業服務系統規劃工作，自身工作壓力大」等四點原因，發生不幸事件，固均與本人於機關內領導管理風格、行為作法無關。
謝宜容說，然而此一同仁不幸身故事件確實發生在本人擔任分署長期間，對於未能及時發現同仁異狀並提供支援，未能及時避免悲劇發生，本人責無旁貸，應對身故同仁及其家屬誠摯、鄭重表達建議。
謝宜容表示，對於行政調查說明認定，本人在吳員發生不幸事件當下確實有安撫同仁方式、內容、及語氣口吻不當，造成同仁心理壓力無法承受，以及本人當下為瞭解事實所採用方式亦確實有不當，本人亦坦然接受，也願就當下思慮不周舉止，向同仁們表達誠摯道歉。
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