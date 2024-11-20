海科館長被控職場霸凌教育部調查中 員工：館長開會變溫和了

職場霸凌問題近日引發社會關注，勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死引發眾怒，上月也被控職場霸凌國立海洋科技博物館館長陳素芬案也引發關注，教育部正在調查了解中。據海科館員工表示，「上次被爆料後，館長開會時變溫和了。」

上月海科館員工爆料，提出錄音檔指控陳素芬職場霸凌、不讓請休等，影片顯示她在視訊開會時高分貝飆罵部屬，陳素芬後來出面受訪表示，她求好心切，對主管開會時口吻上嚴厲一點，她致歉會調整，但有的片斷被裁取並非事實。

陳素芬指出，有關被指同仁休假不給休假、要受訓不給受訓、凌駕專業等並非事實，可能是片斷被裁取，她只是希望各組同仁休假時考慮到館內的淡旺，旺季，考慮其他員工權益，避免業務停擺。

教育部已針對陳素芬遭投訴影片內容、行政管理、員工請假、出國等方面進行了解。此案今天立法院有立委詢問教育部進度，人事單位說，此案仍在調查處理中。

據海科館內部員工向本報表示，「上次被爆料後，館長開會時變溫和了。」

教育部次長林騰蛟日前對此案曾說明，針對館長陳素芬的領導風格、行政管理與同仁應對的問題，教育部會進行了解，作出妥適的處理，教育部也會請各館所必須依勞基法等各規定，和員工之間應做妥善良性的溝通。