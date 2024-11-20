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遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

勞動部霸凌案憾事 台聯籲落實保護吹哨者機制

中央社／ 台北20日電

勞動部霸凌案憾事引發社會關注，台灣團結聯盟黨主席周倪安今天表示，政府形象嚴重受損，她呼籲政府應該落實保護吹哨者機制，才能避免更多在公務體系的悲劇發生。

勞動部昨天公布勞動部公務員輕生案行政調查報告，遭質疑懲處過輕。行政院長卓榮泰今天傍晚在行政院中央大樓發表談話，全程表情嚴肅並鞠躬致歉，為未能即時接住輕生人員，表達最高歉意，除要求勞動部嚴加調查，也會將此案送檢調，還家屬一個公道。

台聯晚間發布新聞稿，周倪安指出，她期待檢察官司法獨立偵查摘奸發伏，發現真實、實踐公平正義，以利未來營造友善職場環境、警惕導正上級官員領導統御偏差觀念與言行作為，維護基層公務員以及廣大勞工基本人權，保障工作權益尊嚴的「避免恐懼」。

除此之外，周倪安表示，政府應該落實保護吹哨者機制，才能避免更多在公務體系的悲劇發生。

周倪安指出，行政院人事行政總處訂有「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，現行法令均有為建構健康友善、提供員工免受霸凌侵犯職場環境的規範。但勞動部公務員輕生案，造成政府形象受損，政府若沒有積極改革的作為，將無法取得民眾及公務員對勞動部的信任。

公務員 勞動部 職場

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