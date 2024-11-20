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遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

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遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞動力發展署傳出公務員因遭長官霸凌而輕生，圖為勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟。記者胡經周／攝影
勞動部勞動力發展署傳出公務員因遭長官霸凌而輕生，圖為勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟。記者胡經周／攝影

針對勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死，以及衍生的北分署職場霸凌案，勞動部今傍晚5點半召開北分署長謝宜容等人考績會，勞動部說會議至晚間8點左右結束，考績會已作出懲處，謝宜容將記兩支大過，予以免職。

勞動部已於今（20）日召開考績會，針對相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，經考績會決議如下，正在循程序處理：

1.北分署謝宜容分署長記兩大過免職。

2.勞動力發展署蔡孟良署長記一大過，何佩珊部長並決定將其調離主管職。

3.北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。

由於勞動部長何佩珊下午在立院衛環委員會詢答時，說的是將對謝宜容記兩支大過、停職；蔡孟良一大過、調離主管職，與考績會最後結果有所出入，最後懲處決議為謝宜容免職，雖考績會未將蔡孟良調離主管職，但何佩珊仍決定將其調離主管職。

勞動部勞動力發展署傳出公務員因遭長官霸凌而輕生，勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟有人前往獻花，並留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。記者胡經周／攝影
勞動部勞動力發展署傳出公務員因遭長官霸凌而輕生，勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟有人前往獻花，並留下「立意良善」、「目的良善」字樣反諷。記者胡經周／攝影

勞動部 考績 謝宜容

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