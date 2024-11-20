遭爆霸凌害死公務員！勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

針對勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死，以及衍生的北分署職場霸凌案，勞動部今傍晚5點半召開北分署長謝宜容等人考績會，勞動部說會議至晚間8點左右結束，考績會已作出懲處，謝宜容將記兩支大過，予以免職。

勞動部已於今（20）日召開考績會，針對相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，經考績會決議如下，正在循程序處理：

1.北分署謝宜容分署長記兩大過免職。 2.勞動力發展署蔡孟良署長記一大過，何佩珊部長並決定將其調離主管職。 3.北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。

由於勞動部長何佩珊下午在立院衛環委員會詢答時，說的是將對謝宜容記兩支大過、停職；蔡孟良一大過、調離主管職，與考績會最後結果有所出入，最後懲處決議為謝宜容免職，雖考績會未將蔡孟良調離主管職，但何佩珊仍決定將其調離主管職。