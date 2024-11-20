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勞動部霸凌案延燒 賴總統道歉：對各部門展開全盤檢討
針對勞動力發展署員工疑遭職場霸凌死亡事件，賴清德總統今天晚間透過臉書表示，「我要向日前勞動部發生憾事的同仁家屬、受到影響的公務同仁致上歉意」。賴總統也說，要針對中央政府各部門、機關，展開全盤檢討，了解有無職場霸凌等情形。
賴總統表示，政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，行政院長卓榮泰已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。
賴總統表示，每一位同仁都是政府機關重要的人才，「我們要針對中央政府各部門、機關，展開全盤檢討」，包括了解有無職場霸凌的情形，並改善職場文化、工時與人力配置，加強對每一位同仁的關懷和保護。
賴總統說，他理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們，都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成同仁身心靈的創傷。
賴總統表示，「我們要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌，來促進更為健康、進步的公務與勞動環境。」
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