卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐

勞動部公務員在辦公室輕生的職場霸凌案還沒落幕，又有網友爆料直指衛福部疾管署也有「土皇帝」，會大聲咆哮、辱罵「你是豬嗎」等。衛福部疾管署原本預計在兩個月內盡速完成調查，傍晚改口，將加速在一周內完成調查。

疾管署發言人羅一鈞稍早表示，已經決定照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查，目前已經成立專案小組，包含2位疾管署委員及2位具法律或心理諮商專長的外部專家，將在兩個月內盡速完成調查。

羅一鈞傍晚最新補充，根據行政院院長卓榮泰最新指示，疾管署將在一周內盡速完成調查。他也說，本次網路爆料霸凌事件，跟勞動部的職場霸凌最大差異是，目前沒有明確檢舉人跟當事人受害，並且在有新的事證前，不會將整備組組長調離現職。

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