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卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐
勞動部公務員在辦公室輕生的職場霸凌案還沒落幕，又有網友爆料直指衛福部疾管署也有「土皇帝」，會大聲咆哮、辱罵「你是豬嗎」等。衛福部疾管署原本預計在兩個月內盡速完成調查，傍晚改口，將加速在一周內完成調查。
疾管署發言人羅一鈞稍早表示，已經決定照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查，目前已經成立專案小組，包含2位疾管署委員及2位具法律或心理諮商專長的外部專家，將在兩個月內盡速完成調查。
羅一鈞傍晚最新補充，根據行政院院長卓榮泰最新指示，疾管署將在一周內盡速完成調查。他也說，本次網路爆料霸凌事件，跟勞動部的職場霸凌最大差異是，目前沒有明確檢舉人跟當事人受害，並且在有新的事證前，不會將整備組組長調離現職。
網友帳號「apo80bk」在threads貼文指出：
另一位土皇帝 疾管署整備組組長
這位長官111年8月（修正為112年5月）到任至今，兩年內離調人員就高達3到5成，也是人員流動明顯異常，還會刻意壓人長達六個月以上不讓調職也是屢見不鮮。而調離後的空缺，多數補不到人（打聽職缺的人，都會聽聞該長官作風彪悍且無理），導致目前單位內部工作量暴增。
其個性缺乏耐心，每日緊逼進度更新，要創新要亮點，卻不顧本業務無法運作，如果有催促急上線的亮點政策出包還會推卸責任要底下的人背鍋。又例如會議前要求訂某家便當，當天看到又說這家已經吃膩了不要吃，讓底下同仁誠惶誠恐。甚至經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎？等等，導致許多人寧願降調也想儘速逃離。
因為公務體制的封閉，只能用這樣的方式寄托能夠改善現況，希望公務機關的主管們，不要再奴役責任感重的同仁。
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