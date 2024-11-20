勞動部等部會霸凌 卓榮泰鞠躬致歉

針對勞動部勞發署霸凌案，行政院長卓榮泰鞠躬致歉！卓揆20日下午緊急召開記者會，沉痛表示為不幸輕生的員工家屬致歉，並會將案件移交檢調偵辦，務必要找出真相。另外，他也要求各部會首長需於一周內，啟動《職場防治霸凌作業辦法》，將案件送交行政院。至於勞動部長何佩珊是否請辭？卓榮泰僅表示，等追究完責任後討論。

公部門霸凌頻傳

勞動部勞發署員工遭北分署長謝宜容霸凌輕生案，由於此案從2月發生至今才處理，且勞動部調查報告未提到前次長王安邦約談謝宜容，加上調查報告用語引起爭議，讓勞動部長何佩珊受到不少抨擊。原本未停職的謝宜容，20日確定遭記兩大過停職，勞發署長蔡孟良也遭到調職處分。

除了勞動部，外交部也傳出駐沙烏地代表處高層羞辱員工，另有衛福部疾管署也傳出霸凌。卓榮泰遂於20日下午緊急召開記者會，並向國人與遭霸凌輕生的家屬鞠躬致歉。他表示心情非常沉重，並宣布謝宜容記兩大過、送懲戒委員會，最嚴厲處分是免職、且不得再任公務員；勞發署長蔡孟良記一大過、調離主管現職。

各部會一周內回報

「為了給家屬與國人真相，本案將移交檢調偵辦！」卓榮泰強調，他再次對於沒有接住輕生同仁感到抱歉，並要求勞動部最快時間給予最嚴厲處置，給社會交代。針對疾管署、外交部等遭媒體揭露的霸凌案件，也要求相關部會在一周內完成調查，所有部會啟動《職場防治霸凌作業辦法》，縮短調查時間並回報給行政院。

卓榮泰表示，各部會首長應該要確認同仁的身心狀況、多加疼惜與關心，隨時注意工作分配與心理狀況，並嚴格要求內部管理絕對不允許不尊重、辱罵與霸凌等行為。他強調，各部會同仁這段時間飽受壓，但國家政策還是要落實執行與推動，希望大家迅速做好輔導與建設，一同營造合理友善職場環境，並以此事件引以為鑑。

何佩珊去留待定

場邊媒體追問是否准許勞動部長何佩珊下台負責？卓榮泰特別停下腳步表示，會先儘速完成責任追究，至於何是否辭職，再詳細跟她討論。

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