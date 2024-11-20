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何佩珊是否請辭負責？卓榮泰會中兩度道歉 說法曝光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
針對近期勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，行政院長卓榮泰20日下午緊急召開記者會說明。行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
針對近期勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，行政院長卓榮泰20日下午緊急召開記者會說明。行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

針對近期勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，行政院長卓榮泰20日下午緊急召開記者會說明，卓揆表示，勞動部已經依照規定，將懲處送到考績會，但對於勞動部長何佩珊的去留，「現在就先讓她盡速完成目前責任追究，她的責任歸屬我會詳細跟她討論」。

卓榮泰先是對於對於近日勞動部發生遺憾事件的同仁家屬表達最深的哀悼和歉意。卓榮泰說，稍早何佩珊說明，勞動部已經依照規定，將懲處送到考績會。首先，在本案中顯然有重大錯誤的分署長謝宜容記兩大過、送懲戒法院，最嚴厲處分是免除職務，且未來不得再任公職。

第二，勞動力發展署長蔡孟良記一大過、調離主管職。副分署長及秘書室主任，也一併要處理。

第三，政府失去一位寶貴的同仁，要給家屬和社會大眾明確的交代，全案將送檢調單位，詳加調查。

卓榮泰也表示，對於未能及時接住同仁，身為院長要表達最高歉意，未來也會用最嚴肅態度，首先要求勞動部最快時間，最嚴厲處置，向社會交代。第二，部會各機關首長徹底全面清查，不容許再有類似霸凌行為，若干案件被媒體揭露或討論，一周內完成調查追究責任，同時所有機關全盤啟動，各機關職場防治霸凌作業辦法，就辦法內部內容加強保護，縮短調查期間，落實執行迅速回報行政院。

卓榮泰也再次要求各部會首長對所屬同仁身心疼惜、關心，對於內部任何管理，絕對不容許任何不尊重、辱罵或甚至霸凌行為，都要秉持理性溝通，不應該有辱罵、霸凌等情形發生，公務人員的心理輔導相關機制務必要落實。政府要能營造合理的工作環境，不能再有憾事發生。

卓榮泰也在會中兩度道歉、並在最後鞠躬一次表達歉意。

此外，對於何佩珊的去留動態，卓榮泰表示，先讓何佩珊盡速完成目前的責任追究，她的責任歸屬自己會詳細跟她討論。

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