涉霸凌致下屬身亡謝宜容傳辭職 勞動部：沒收到辭呈

勞發署公務員輕生案，對涉於霸凌的北分署長謝宜容，勞動部長何佩珊傾向記2大過予以停職。傳出謝宜容先辭職，勞動部勞發署署長蔡孟良說，沒有收到辭呈；至於人事單位也未收到相關訊息。

立院社環委員會邀請勞動部部長、銓敘部、國防部、內政部警政署、內政部消防署、行政院人事行政總處、考試院、公務人員保障暨培訓委員會、教育部及國家科學及技術委員會就「職場霸凌防治與處理作業」進行專題報告，並備質詢。

在詢答中，傳出謝宜容已經先辭職，要去國外陪孩子。國民黨籍立委葉元之質詢是否屬實。勞動部長何佩珊表示，剛剛看到此訊。葉元之追問，那她要跟誰請辭，一旁勞發署署長蔡孟良說，沒有收到辭呈。

中央社記者致電勞動部人事處，人事處表示，目前沒有收到謝宜容請辭相關訊息。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部會今天下午預計召開考績會議處。

何佩珊回覆民進黨籍立委伍麗華時說，她的態度是決定對涉及霸凌的謝宜容記2大過予以停職，然後，針對勞發署署長蔡孟良記1大過調離主管職，全案送司法，當然包含另外2名主管也會有懲處。

另外，何佩珊今天備詢時有說，她願意負起下台的政治責任。國民黨籍立委洪孟楷追問何佩珊是否已跟行政院院長卓榮泰請辭。何佩珊說，她還沒跟院長有任何聯繫。