勞發署公務員之死 監院：函詢勞動部移交相關事證
勞動部勞發署員工輕生案，遭質疑懲處過輕。監察院今天說，深表遺憾痛心，多位監委表示關切，依監察法規定辦理中，正進行「函詢」，請勞動部將相關事證、行政調查報告移交監察院處理。
行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部昨天公布行政調查報告，但輿論質疑懲處過輕。
監察院透過新聞稿指出，案發後有多位監察委員表示關切並進行登記，已依監察法相關規定程序辦理中。依監察法第30條規定，本案正進行「函詢」階段，已2度發函請勞動部就本案相關事證、行政調查報告等，移交監察院處理。
監察院表示，「經濟社會文化權利國際公約」宣示，人人享有安全衛生工作環境的權利，對於工作者在工作環境中應享有人身安全與健康。針對職場霸凌部分，國家人權委員會在研析後，納入兩公約第4次國家報告獨立評估意見。
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