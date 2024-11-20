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又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說回應網友爆料的霸凌爭議，目前已經成立調查小組。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說回應網友爆料的霸凌爭議，目前已經成立調查小組。記者李青縈／攝影

近期勞動部職場霸凌掀起外界熱議，近日又有一名網友在社群上爆料疾管署也有一位「土皇帝」是整備組組長，指控行為包含，對同仁大聲咆哮、摔公文等。疾管署發言人羅一鈞指出，已經成立專案小組調查，會在2個月內完成。

羅一鈞表示，疾管署近期並未接獲相關申訴或檢舉案件，但為求慎重以維護當事人和同仁權益、並釐清貼文內容是否屬實，已決定比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查。小組成員包含2位疾管署委員及2位具法律或心理諮商專長的外部專家，將在2個月內盡速完成調查。

新興傳染病整備組（整備組）的業務，包含新興傳染病防治政策之規劃及推動、生物病原災害應變整備政策之規劃及推動、防疫物資整備政策之規劃及推動、傳染病防治醫療網之規劃及推動、新興傳染病之研究發展、其他有關新興傳染病整備事項。

此外，整備組調職及辭職率為37%，高於疾管署平均12%。羅一鈞指出，指揮中心解編後，整備組仍業務繁重，負責物資整備任務的收尾，重大案件包括徵用口罩及快篩試劑帳務結算、違反徵用規定的廠商裁罰及後續相關訴訟等。

羅一鈞說，整備組也負責其他重要疫後工作包括：推動傳染病防治醫療網改革計畫、每年秋冬流感疫苗採購及接種作業等。疾管署近一年已陸續橫向調節其他單位人力挹注整備組。同仁調職及辭職是否如網友貼文與主管領導管理方式有關，將透過前述專案小組之訪查一併進行了解。

網友帳號「apo80bk」在threads貼文指出：另一位土皇帝 疾管署整備組組長

這位長官111年8月（修正為112年5月）到任至今，兩年內離調人員就高達3到5成，也是人員流動明顯異常，還會刻意壓人長達六個月以上不讓調職也是屢見不鮮。而調離後的空缺，多數補不到人（打聽職缺的人，都會聽聞該長官作風彪悍且無理），導致目前單位內部工作量暴增。

其個性缺乏耐心，每日緊逼進度更新，要創新要亮點，卻不顧本業務無法運作，如果有催促急上線的亮點政策出包還會推卸責任要底下的人背鍋。又例如會議前要求訂某家便當，當天看到又說這家已經吃膩了不要吃，讓底下同仁誠惶誠恐。甚至經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎？等等，導致許多人寧願降調也想儘速逃離。

因為公務體制的封閉，只能用這樣的方式寄托能夠改善現況，希望公務機關的主管們，不要再奴役責任感重的同仁。

疾管署 羅一鈞 霸凌

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