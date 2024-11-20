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謝宜容神隱挨批 勞長何佩珊揭周五露面：會帶她出來道歉

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長何佩珊今赴立院衛環委員會進行「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。記者葉冠妤/攝影
勞動部長何佩珊今赴立院衛環委員會進行「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。記者葉冠妤/攝影

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員4日在辦公室死亡，勞動部昨公布調查報告指分署長謝宜容確有職場霸凌情事，且情節重大，但無法證明直接霸凌吳員，不但報告內容挨批荒腔走板，外界也不滿謝宜容未親自出面道歉。勞動部長何佩珊今受訪時表示，她已經決定將謝降等，她也必須出來道歉。何也在回答立委質詢時允諾，謝宜容將於22日上班，屆時會公布謝將降調至哪個單位，並且帶她出來道歉。

何佩珊今在立委衛環委員會進行「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。對於調查報告文字提及謝宜容「立意良善」，讓網友直呼荒謬，更批懲處太輕，帶頭給企業做不好示範，何佩珊受訪時解釋，這份報告是兩位外部專家郭玲惠、曾沐臣起草，裡面都是專業用語，敘述上必須兼顧平衡，請大家諒解，她並強調，這不代表這份報告認同霸凌行為。

何佩珊說，對於有北分署同仁對調查報告不滿，她可以理解，但沒關係，報告才剛出來，也許大家平心靜氣，好好把它讀完。此外，她也駁斥網路所指的調查成員小組，包括政次黃玲娜、參事吳雅惠，都不是本次調查小組成員，調查報告有小組成員名單，大家可以上網看。

何佩珊請大家放心 ，對謝宜容的懲處還在進行中，已經送考績會，考績會一定給大家保證，絕對會非常慎重做出「讓大家可接受的懲處。」請大家不用懷疑。

何佩珊還說，她已經決定讓謝宜容降等，請大家一定相信勞動部的行政程序，必須先完成程序，才能進行合理、適當懲處。

對於外界質疑為何謝宜容不用親自出來道歉，何佩珊說，她昨天已經說過還必須考量謝目前的身心狀況，「當然她有責任，她必須出來道歉」，但也必須是她本身有意願出來跟大家說明。

進行專題報告時，何佩珊說，她身為機關領導者，面對這麼大事件，她大可粗暴、甩鍋、斷尾求生，很快把事情結案掉，但她考慮這是文官體制裡的悲劇，因此想從這裡面找出官僚科層體制出了什麼問題，原因必須找出來、釐清事實，才能確定責任歸屬、懲處。她也必須慎重，畢竟政務官沒有直接停職文官的權力，必須要有事實理由跟根據。

何佩珊說，調查報告供各界解釋，而每位都有心目中理解的真相。調查報告由兩位外部專家主導，是嘔心瀝血的調查報告，懇請大眾相信報告的專業、客觀及公平性。何還引述政治哲學家漢娜鄂蘭（Hanna Arendt）「平庸的邪惡」一詞，指謝宜容有她的惡，但應查明是不是普遍存在於官僚科層體系，才導致悲劇發生。

對於立委陳菁徽詢問謝宜容是否將於22日回歸上班？屆時是否會公布她降調單位？何佩珊說，拜託外界給一點時間，屆時會公布謝宜容去處，也會帶她出來道歉。若社會各界仍不滿，「我會負我該負的責任」。

何佩珊 勞動部 謝宜容

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