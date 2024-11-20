聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部公務員之死…分署長被降調 立委痛批縱放

聯合報／ 記者葉冠妤徐白櫻蔡晉宇林銘翰張睿廷／連線報導
勞動部長何佩珊（右）、次長許傳盛（左）昨公布霸凌事件調查結果並致歉。記者邱德祥／攝影
勞動部長何佩珊（右）、次長許傳盛（左）昨公布霸凌事件調查結果並致歉。記者邱德祥／攝影

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工日前於辦公室死亡，民代接獲檢舉吳員遭分署長謝宜容職場霸凌。勞動部昨公布調查結果，指無法證明吳遭謝霸凌，並稱謝在工作上的要求「目的良善」。報告公布後，在野立委痛批勞動部縱放。

遭謝宜容辱罵 數員工曾就醫

勞動部昨天宣布即日起將謝宜容轉調非主管職，送考績會議處。外界質疑勞動部昨天的報告前後論述不一，先是說「無法證明關係人甲（吳員）有遭受長官（謝宜容）職場霸凌情事。」報告總結又說「認定關係人乙（謝宜容）涉及職場霸凌，且情節重大，建議依公務人員考績法相關規定，予以議處。」

勞動部表示，謝確有咆哮、怒罵或貶低同仁之行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多位員工因此求助身心科接受治療；謝任職分署長期間，離退職人員較先前高，有六名公務員降調他機關。

何佩珊道歉 監委將介入調查

勞動部長何佩珊、次長許傳盛昨對外公布霸凌事件調查結果並致歉。何佩珊說，吳員離開的主因是長期工作量與壓力太大又缺乏資源協助，產生挫敗及無力感，勞動部肯定其勞苦奉獻，將追封授予勞動部勞動獎章，並向考試院爭取因公傷亡的公務人員撫恤補償。另暫停該分署所有資訊標案，重新評估合理性，同時檢討資訊人力配置。

監院人士表示，多位監委已登記要調查此案，近日就會公告。監察委員王幼玲說，就自己了解，還有很多其他關於職場環境不佳案件，盼未來都能通盤進行檢討，並有效改善。

勞動部前部長許銘春在任六年多期間，謝宜容曾服務於部長辦公室。許銘春表示，對未能即時得知謝宜容情況表達歉意與遺憾，「我們要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始」。

許傳盛說，吳員自承接「智能就業服務系統」一案後，多次跟同仁表達工作挫敗、無力感。壓垮駱駝最後一根稻草應是上月底，方案又被退件，導致吳員心情低落。他強調，無法證明謝宜容對吳員言語辱罵、丟公文，只確認吳員長期工作負荷過量、壓力過大。許傳盛說，謝宜容過度交辦工作，半夜、清晨曾傳訊息，假日也要求下屬十分鐘內回訊，若回覆稍晚，隔天就被叫到辦公室面談，讓同仁生活在非常不友善、不健康工作環境。

謝背景硬？ 何：沒停職權力

何佩珊指出，謝宜容管理方式雖非吳員選擇離世的原因，但必須負行政責任，調非主管職；謝宜容的管理方式、情緒控管不當，造成同仁有被職場霸凌的感受，也導致一級主管心生畏懼、不敢反映問題，將送考績會議處。至於為何僅調離主管職而非停職，是否如外傳所言「背景硬」？何佩珊強調，依程序必須送考績委員會審議，最重可停職，她沒有直接將謝停職的權力。

國民黨立委王鴻薇表示，勞動部本應保護全國勞工權益卻發生這種憾事，難道不諷刺？民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，謝宜容絕非只有職場霸凌耍官威，還包括濫用公帑，勞動部沒有任何說明，可謂「明著施以小懲、暗地協助縱放」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

何佩珊 勞動部 王鴻薇 職場 許傳盛 許銘春 謝宜容 霸凌 黃國昌

延伸閱讀

公務員輕生案 許銘春稱員額不足惹禍…人事總處說增員非唯一解方

【重磅快評】陳菊愛將的愛將拔官 許銘春歉意夾藏推諉

北分署公務員輕生案 許銘春道歉「勞動部缺人，工作量太大」

人力不足壓垮公務員 勞長何佩珊：將向行政院爭取員額

相關新聞

勞動部公務員之死…分署長被降調 立委痛批縱放

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工日前於辦公室死亡，民代接獲檢舉吳員遭分署長謝宜容職場霸凌。勞動部昨公布調查結果...

新聞眼／勞動部淪慣老闆 3大錯釀悲劇

勞動部公務員之死，儘管同仁對職場霸凌指證歷歷，勞動部長何佩珊卻把調查結果引導為「過勞」而非「霸凌」，內部申訴管道不暢通及...

公部門基層團體聯合聲明 「公務員應適用職安法」

台灣公務革新力量聯盟、台灣警察工作權益推動會、台灣書記官工會、消防員工作權益促進會等公部門基層團體昨提出聯合聲明，呼籲勞...

謝宜容半夜清晨傳LINE要馬上回 部屬多人求助身心科

勞動部調查吳姓公務員一案，雖無法證實吳員之死與職場霸凌有關，但從訪談及問卷都顯示北分署前署長謝宜容會咆哮、侮辱貶低下屬，...

謝宜容至今神隱 沒有道歉

勞動部勞發署北分署吳姓員工疑遭職場霸凌輕生，同事不滿「惹事」的北分署前署長謝宜容神隱至今未出面道歉，且調職的職等未降，仍...

天天朝5晚8…公務員之死 長期工作超時 孤立無援

勞動力發展署吳姓公務員之死，引發各界關注。勞動部調查，吳員死亡前十天，多為清晨五時許到班，晚間七、八時下班，每天工作逾十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。