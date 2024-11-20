勞動部公務員之死…分署長被降調 立委痛批縱放

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工日前於辦公室死亡，民代接獲檢舉吳員遭分署長謝宜容職場霸凌。勞動部昨公布調查結果，指無法證明吳遭謝霸凌，並稱謝在工作上的要求「目的良善」。報告公布後，在野立委痛批勞動部縱放。

遭謝宜容辱罵 數員工曾就醫

勞動部昨天宣布即日起將謝宜容轉調非主管職，送考績會議處。外界質疑勞動部昨天的報告前後論述不一，先是說「無法證明關係人甲（吳員）有遭受長官（謝宜容）職場霸凌情事。」報告總結又說「認定關係人乙（謝宜容）涉及職場霸凌，且情節重大，建議依公務人員考績法相關規定，予以議處。」

勞動部表示，謝確有咆哮、怒罵或貶低同仁之行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多位員工因此求助身心科接受治療；謝任職分署長期間，離退職人員較先前高，有六名公務員降調他機關。

何佩珊道歉 監委將介入調查

勞動部長何佩珊、次長許傳盛昨對外公布霸凌事件調查結果並致歉。何佩珊說，吳員離開的主因是長期工作量與壓力太大又缺乏資源協助，產生挫敗及無力感，勞動部肯定其勞苦奉獻，將追封授予勞動部勞動獎章，並向考試院爭取因公傷亡的公務人員撫恤補償。另暫停該分署所有資訊標案，重新評估合理性，同時檢討資訊人力配置。

監院人士表示，多位監委已登記要調查此案，近日就會公告。監察委員王幼玲說，就自己了解，還有很多其他關於職場環境不佳案件，盼未來都能通盤進行檢討，並有效改善。

勞動部前部長許銘春在任六年多期間，謝宜容曾服務於部長辦公室。許銘春表示，對未能即時得知謝宜容情況表達歉意與遺憾，「我們要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始」。

許傳盛說，吳員自承接「智能就業服務系統」一案後，多次跟同仁表達工作挫敗、無力感。壓垮駱駝最後一根稻草應是上月底，方案又被退件，導致吳員心情低落。他強調，無法證明謝宜容對吳員言語辱罵、丟公文，只確認吳員長期工作負荷過量、壓力過大。許傳盛說，謝宜容過度交辦工作，半夜、清晨曾傳訊息，假日也要求下屬十分鐘內回訊，若回覆稍晚，隔天就被叫到辦公室面談，讓同仁生活在非常不友善、不健康工作環境。

謝背景硬？ 何：沒停職權力

何佩珊指出，謝宜容管理方式雖非吳員選擇離世的原因，但必須負行政責任，調非主管職；謝宜容的管理方式、情緒控管不當，造成同仁有被職場霸凌的感受，也導致一級主管心生畏懼、不敢反映問題，將送考績會議處。至於為何僅調離主管職而非停職，是否如外傳所言「背景硬」？何佩珊強調，依程序必須送考績委員會審議，最重可停職，她沒有直接將謝停職的權力。

國民黨立委王鴻薇表示，勞動部本應保護全國勞工權益卻發生這種憾事，難道不諷刺？民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，謝宜容絕非只有職場霸凌耍官威，還包括濫用公帑，勞動部沒有任何說明，可謂「明著施以小懲、暗地協助縱放」。

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