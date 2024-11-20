公部門基層團體聯合聲明 「公務員應適用職安法」

台灣公務革新力量聯盟、台灣警察工作權益推動會、台灣書記官工會、消防員工作權益促進會等公部門基層團體昨提出聯合聲明，呼籲勞動部將現行「執行職務遭受不法侵害預防指引」提高至法位階，明確訂定不法侵害構成要件、比照性騷擾強化建立復審以外的專門救濟管道，同時開放公務員適用「職業安全衛生法」。

聲明指出，今年初迄今，公務員自殺事件頻傳，涵蓋各種身分及機關類別，絕大多數與職場問題脫不了關係，霸凌尤為公部門長期現象。

「機關充斥權威文化且缺乏對等協商機制、法規空泛薄弱且內部調查如球員兼裁判，是公部門職場霸凌遍地開花的主因。」公部門基層團體認為，現行「公務員安全及衛生防護辦法」規定各機關應組「防護小組」調查及處理員工遭騷擾、恐嚇及威脅事件，人事行政總處也訂有「員工職場霸凌防治與處理建議作為」及「員工職場霸凌處理標準作業流程」，但對加害者的調查、仲裁及究責仍空泛薄弱，建議將「執行職務遭受不法侵害預防指引」提高至法位階，更建議函示開放公務員一體適用「職業安全衛生法」。

行政院人事總處指出，勞動部已獲核增二六三人，但增額並非減輕人員負擔唯一解方，應持續從源頭檢討、減事；建構健康友善職場使員工免受霸凌侵犯是機關及首長責無旁貸的義務。

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