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天天朝5晚8…公務員之死 長期工作超時 孤立無援

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動力發展署吳姓公務員之死，引發各界關注。調查報告指出，吳員長期超時工作、工作量不合理。示意圖／AI生成
勞動力發展署吳姓公務員之死，引發各界關注。調查報告指出，吳員長期超時工作、工作量不合理。示意圖／AI生成

勞動力發展署吳姓公務員之死，引發各界關注。勞動部調查，吳員死亡前十天，多為清晨五時許到班，晚間七、八時下班，每天工作逾十二個小時，長期處於超時工作、工作量不合理、工作挫折感孤立無援、工作壓力過大。

調查報告指出，吳員長期超時工作，今年度差勤紀錄資料卻未有任何加班申請。根據勞動部訪查多名關係人、匿名問卷回饋，可知吳員長期早到晚退，且調閱事發前的十月廿二日至十一月一日出入機關影像，吳員多為清晨五時許到班，晚上七、八時下班。

除長期加班，吳員也未獲工作所需的資源或支持。調查指出，近年資安相關措施及行政作業大增，依規定北分署應配置一名資安專責人員，但受機關總員額限制，只能由現有資訊人員兼辦，吳員從勞發署派駐到北分署擔任資訊人員，北分署資訊小組只有他一人是公務員，業務量最沉重，其餘五人都是承攬人員，無法有效分擔工作量。

勞動部政次、調查小組召集人許傳盛說，吳員長時間超時工作，又被賦予各種資訊任務，親力親為導致工作負擔過重，有壓力、心事也不對外講。很多同仁訪談提到，吳員並不認同智能就業服務系統方案，但長官交辦工作又很難推，產生挫折感、無法適當排解壓力。

許傳盛說，接受訪談的同仁推論壓垮駱駝的最後一根稻草應是十月卅日前後左右，其負責的方案被退件，導致心情低落，自責是否工作能力不夠好，諸多工作壓力跟長期負擔過量，導致走上這條路；有同仁接受訪談時提及，吳員出事前曾說「若做不出來，我就自我了斷」，同仁沒聽到話中之話即時伸援感到難過與內疚。

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勞動部 壓力

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