謝宜容半夜清晨傳LINE要馬上回 部屬多人求助身心科

勞動部調查吳姓公務員一案，雖無法證實吳員之死與職場霸凌有關，但從訪談及問卷都顯示北分署前署長謝宜容會咆哮、侮辱貶低下屬，更曾在半夜一時、清晨五時傳LINE交辦工作，要求同仁必須在十分鐘內回覆訊息，領導統御風格對同仁身心產生嚴重影響。

報告建議謝宜容需要心理諮商或相關人員協助，以加強職場有效溝通與表達力，穩定情緒掌控，提升職場同理心。

調查報告指出，謝宜容對公文或報告不滿意會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多人求助身心科接受治療。謝宜容接受調查時則自陳，其指揮監督方式是為了提升同仁「高二階」思考、提升工作能力，求好心切，目的為保護同仁，但也自承說話音量大、情緒控管不佳。

報告另指出，謝要求主管隨時回LINE，特別是在下班或假日時間，未即時回應，翌日即責問，造成同仁恐慌。謝宜容解釋，下班或假日發文除有緊急事故，未要求同仁即時回應，但綜合訪談、匿名問卷回饋及相關事證，顯示謝確有不當指揮監督。

謝也曾於接獲涉自身的陳情檢舉案件後質問同仁，並查證洩密人員，更對未能依其指示進行工作的同仁，採取排擠行為。勞動部證實，謝任職分署長近兩年期間，離退人員高達八十一人，雖包括退休，仍有六人是主動降調其他機關。

針對有錄音檔傳出謝宜容嚴厲要求同仁不准將消息外傳，調查小組召集人許傳盛說，事發後謝宜容哭得很傷心，本來想安撫同事，沒想到情緒失控口氣轉為嚴厲，還轉述探望家屬時禮儀社人員提及通靈一事讓同仁都很錯愕、很不舒服，行為確實不適當。

記者賴昀岫／台北報導

公務員輕生案引發國人關注，精神科醫師提醒，工作時如有莫名煩躁、健忘，代表超出負荷能力，一旦出現抗拒，或仰賴菸、酒、咖啡，就需尋求專業協助。

三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌表示，處理壓力可分為三大階段，首先為「警告期」，發現自己莫名其妙不安、煩躁、睡不好、健忘、容易緊張，這是身體發出警訊，現況已超過能力可負荷範圍。

如在「警告期」，未察覺不對勁就進入「抗拒期」，此時常以喝酒、喝咖啡、抽菸或拒絕社交、遲到早退來面對壓力，如果覺得無法處理壓力，務必尋求如主管、同事或醫療人員協助。

壓力沉積已久且未獲得改善，就進入「崩潰期」，此時常覺頭痛、胃食道逆流，甚至出現憂鬱傾向、睡眠障礙，喪失自信，了無生趣，甚至有人因此走上絕路。

葉啓斌表示，上班族應勇於對外求助，適時自我肯定，彈性調整心態，如出現身心異狀就需早點尋求協助。

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