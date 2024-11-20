謝宜容半夜清晨傳LINE要馬上回 部屬多人求助身心科
勞動部調查吳姓公務員一案，雖無法證實吳員之死與職場霸凌有關，但從訪談及問卷都顯示北分署前署長謝宜容會咆哮、侮辱貶低下屬，更曾在半夜一時、清晨五時傳LINE交辦工作，要求同仁必須在十分鐘內回覆訊息，領導統御風格對同仁身心產生嚴重影響。
報告建議謝宜容需要心理諮商或相關人員協助，以加強職場有效溝通與表達力，穩定情緒掌控，提升職場同理心。
調查報告指出，謝宜容對公文或報告不滿意會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多人求助身心科接受治療。謝宜容接受調查時則自陳，其指揮監督方式是為了提升同仁「高二階」思考、提升工作能力，求好心切，目的為保護同仁，但也自承說話音量大、情緒控管不佳。
報告另指出，謝要求主管隨時回LINE，特別是在下班或假日時間，未即時回應，翌日即責問，造成同仁恐慌。謝宜容解釋，下班或假日發文除有緊急事故，未要求同仁即時回應，但綜合訪談、匿名問卷回饋及相關事證，顯示謝確有不當指揮監督。
謝也曾於接獲涉自身的陳情檢舉案件後質問同仁，並查證洩密人員，更對未能依其指示進行工作的同仁，採取排擠行為。勞動部證實，謝任職分署長近兩年期間，離退人員高達八十一人，雖包括退休，仍有六人是主動降調其他機關。
針對有錄音檔傳出謝宜容嚴厲要求同仁不准將消息外傳，調查小組召集人許傳盛說，事發後謝宜容哭得很傷心，本來想安撫同事，沒想到情緒失控口氣轉為嚴厲，還轉述探望家屬時禮儀社人員提及通靈一事讓同仁都很錯愕、很不舒服，行為確實不適當。
醫師：身心有異狀快求助
記者賴昀岫／台北報導
公務員輕生案引發國人關注，精神科醫師提醒，工作時如有莫名煩躁、健忘，代表超出負荷能力，一旦出現抗拒，或仰賴菸、酒、咖啡，就需尋求專業協助。
三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌表示，處理壓力可分為三大階段，首先為「警告期」，發現自己莫名其妙不安、煩躁、睡不好、健忘、容易緊張，這是身體發出警訊，現況已超過能力可負荷範圍。
如在「警告期」，未察覺不對勁就進入「抗拒期」，此時常以喝酒、喝咖啡、抽菸或拒絕社交、遲到早退來面對壓力，如果覺得無法處理壓力，務必尋求如主管、同事或醫療人員協助。
壓力沉積已久且未獲得改善，就進入「崩潰期」，此時常覺頭痛、胃食道逆流，甚至出現憂鬱傾向、睡眠障礙，喪失自信，了無生趣，甚至有人因此走上絕路。
葉啓斌表示，上班族應勇於對外求助，適時自我肯定，彈性調整心態，如出現身心異狀就需早點尋求協助。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言