謝宜容至今神隱 沒有道歉

勞動部勞發署北分署吳姓員工疑遭職場霸凌輕生，同事不滿「惹事」的北分署前署長謝宜容神隱至今未出面道歉，且調職的職等未降，仍可能再任重要職務秋後算帳，更質疑檢調廉為何未調查謝被檢舉疑似涉及圖利犯行？

北分署員工二月向勞動部政務次長王安邦陳情，指謝宜容不只以言語辱罵、情緒爆衝、摔公文等方式霸凌員工，還涉及圖利。知情人士說，基層擔心循正式管道陳情會在分署被「吃」掉，因此遞交王安邦辦公室，王二月廿日約談謝宜容，隔日謝卻發函北分署各科室警告「資安不得外洩」並追查告密者，秘書甚至被調離分署長室。

勞動部前部長許銘春聲稱對全案不知情，現任部長何佩珊昨天反而要求員工體諒謝的身心狀態，但「部長說要體諒謝宜容，誰來體諒我們？」

員工說，謝在事發後神隱至今，理應出面向死者家屬及長期遭職場霸凌的北分署同仁道歉，連一個十一職等的政府官員都無法約束，有靠山就可以神隱？賴政府還有何公信力？員工也不滿謝宜容只是調離，職等不變，是平調而非降調，擔心事情淡化後再獲擢用，回過頭報復。

據悉，死者家屬仍有人服公職，憂心受影響才強忍悲痛不願多談。

國民黨立委李彥秀批評，本應保護勞工的勞動部竟發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生事件，在任何一個國家絕對是震驚社會的大醜聞，勞長甚至要辭職下台，但勞動部調查報告卻說「員工的輕生與霸凌沒有直接關係」，不可思議也絕對不能接受，更證明國會調查權的必要性，勞動部「高高舉起，輕輕放下」對謝宜容調整職務，坐實謝宜容「政治背景強大」說法恐不是空穴來風，「官官相護」事實與真相沒釐清，檢調應該介入調查。

國民黨立委廖偉翔說，調查報告「滿紙荒唐」、「有力人士隻手遮天」；報告一開頭就寫勞動部在十一月八日經由社群媒體和新聞媒體報導得知，難道員工不爆料、媒體不報導，勞動部就不調查？報告內文證實分署長不斷進行事後清算，甚至代家屬說「不希望有新聞露出」，這不就是假家屬之名行壓新聞之實嗎？

國民黨立委黃健豪表示，除了勞動部，還有海科館長、台電經理對員工霸凌等相關事件，這些霸凌事件都有共同背景，就是主管背後有黨政高層人士撐腰。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980