新聞眼／勞動部淪慣老闆 3大錯釀悲劇

勞動部公務員之死，儘管同仁對職場霸凌指證歷歷，勞動部長何佩珊卻把調查結果引導為「過勞」而非「霸凌」，內部申訴管道不暢通及管理機制不作為更輕輕帶過。勞動部高層的不知不覺，才是釀成悲劇的主因，失靈、失職與失信三大罪狀，勞動部難辭其咎。

謝宜容擔任北分署長近兩年，離退人數八十一人，有六人主動申請降調其他機關，「全員逃亡潮」顯而易見，勞動部卻渾然未察。外傳基層曾於今年二月陳情，由時任政次王安邦約談謝，但時任勞動部長許銘春卻稱「經由媒體報導才知悉」，何佩珊更逞官威，怒回媒體此事不在本次調查範圍。

無論是勞動部正式管道查無此事，或有人以非正式管道「處理」謝宜容，在在證明勞動部申訴管道有問題，勞動部宣稱今年三月增訂機關首長涉職場霸凌應由上級機關受理申訴的規定，顯然也是中看不中用。

對於外界質疑謝宜容有「綠色背景的靠山」，才會在許銘春任內空降分署長一職，何佩珊也只是回答人事升遷合法合規，本來就無法確保每位主管百分之百勝任，這些都凸顯勞動部的管理督導機制失靈，這是罪狀之一。

再者，憾事本月四日發生，勞動部不僅事前無法及時發現同仁身心狀況，事後還要疑似北分署同仁在社群平台爆料，隨後在民代、媒體及輿論夾殺下，勞動部才「被迫」啟動行政調查，勞動部失職是罪狀之二。

最諷刺的是，勞動部身為掌管全國勞動事務的最高主管機關，面對違法勞動法令、未防範職場不法侵害的事業單位執法雷厲風行，老把「當勞工靠山」掛嘴邊，然而自己卻帶頭當起「慣老闆」，調查報告更稱謝宜容對同仁工作要求「目的良善」，只因執行方式過度嚴厲、口吻聲量過重…「良善」的標準顯然和一般民眾認知有很大出入。

勞動部自家員工長期超時工作、未如實記載出勤紀錄，這種高居勞檢違規排行榜的項目，勞動部自己就中鏢，更遑論最該塑造友善職場的勞動部長期縱容霸凌文化，導致員工敢怒不敢言，過去總被諷刺為「資」動部的勞動部，這次完美示範資方嘴臉，失信於民更是罪狀之三。

改善職場環境，何佩珊要向行政院爭取員額有其必要，但回頭檢討勞動部的職場文化、管理措施，才是當要之務。

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