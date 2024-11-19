北分署公務員輕生案 卓榮泰：給首長的告誡

勞動力發展署北分署公務員輕生案，行政院長卓榮泰今天說，應把部屬當作自己的家人一樣，在工作上雖有位階輕重，但人與人間的對待應平等、尊重，這絕對是必要的；會讓所有公務員、部會首長當作告誡。

位於行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌。勞動部長何佩珊今天說，分署長謝宜容須負行政責任，調離原機關，降調為非主管職；何佩珊也鞠躬致歉。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委邱志偉質詢時指出，不管是行政部門或立法部門都是廣義的政府，領導統御很重要，把國家帶往富強之路，還是折磨部屬、成就個人功名，在於有沒有「仁」。

邱志偉說，勞發署的案子他很難過，一名優秀公務員失去性命，這是人造成的，他認為這不是個案問題，而是普遍存在公部門的通案，只是很多沒被爆出來，有些可能反映後卻沒得到妥適處理，應全面檢視，職場霸凌零容忍。

邱志偉指出，這件事發生在管勞動權益的勞動部，之前外交部、台電也發生過類似問題，應檢視是哪個機制有問題、把它彌補起來；選用政府官員不只考慮能力、體力，EQ也很重要。

卓榮泰說，總統賴清德要推動治國理念，憑藉的是所有執政團隊的成員，也包括立法院所有立委，這就是國家的資產；部會首長要能貫徹執行想法與政策，所有公務員都是他的手跟腳，甚至是他的眼睛。

邱志偉表示，員工是可貴的資產、也是寶，「應該要好好疼惜，而不是虐待」。卓榮泰說，應該當作自己的家人、子民一樣，在工作上雖然有位階輕重，但人跟人間的對待應平等、尊重，這絕對是必要的。

卓榮泰說，這件事情讓所有公務人員、部會首長要當作告誡，他也會提醒大家，如何跟同袍、屬下、長官相處，這是高深的學問。

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