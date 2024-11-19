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北分署公務員輕生案 許銘春道歉「勞動部缺人，工作量太大」

中央社／ 記者蔡孟妤高雄19日電
勞動部前部長許銘春針對勞動部調查懲處結果表達歉意與遺憾。記者劉學聖／攝影
勞動部前部長許銘春針對勞動部調查懲處結果表達歉意與遺憾。記者劉學聖／攝影

針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員輕生案，分署長調離原機關，降調為非主管職。前勞動部長許銘春今天表達最深的歉意與遺憾；希望勞動部員額不足能受行政院重視。

位於行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌，也陸續疑有員工出面爆料。勞動部今天召開記者會說明調查結果及相關獎懲。

許銘春今天發布訊息回應表示，「任何同仁的逝去，對我來說都是最悲痛的事。我與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，我就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾」。

許銘春說，根據勞動部調查結果，輕生的公務人員長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，但公務人力卻沒有隨之調整，過去她也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。

許銘春表示，要記起教訓，希望經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院的重視；此外，各地方政府也要重新檢視，業務量與人力要符合比例，要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始。

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公務員 勞動部

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