快訊

獨／台電雇員招考爆不公 工會理事兒觀摩場地、預先練習

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

諷金與正「女孩子懂什麼」 北韓2居民公然批評當局…全家隔天被消失

聽新聞
0:00 / 0:00

北分署公務員輕生案 許銘春道歉「勞動部缺人，工作量太大」

中央社／ 記者蔡孟妤高雄19日電
勞動部前部長許銘春針對勞動部調查懲處結果表達歉意與遺憾。記者劉學聖／攝影
勞動部前部長許銘春針對勞動部調查懲處結果表達歉意與遺憾。記者劉學聖／攝影

針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員輕生案，分署長調離原機關，降調為非主管職。前勞動部長許銘春今天表達最深的歉意與遺憾；希望勞動部員額不足能受行政院重視。

位於行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌，也陸續疑有員工出面爆料。勞動部今天召開記者會說明調查結果及相關獎懲。

許銘春今天發布訊息回應表示，「任何同仁的逝去，對我來說都是最悲痛的事。我與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，我就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾」。

許銘春說，根據勞動部調查結果，輕生的公務人員長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，但公務人力卻沒有隨之調整，過去她也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。

許銘春表示，要記起教訓，希望經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院的重視；此外，各地方政府也要重新檢視，業務量與人力要符合比例，要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始。

公務員 勞動部

延伸閱讀

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

勞動部公務員之死扯許銘春愛將 監院要查了

勞動部分署長涉霸凌員工遭拔官 前部長許銘春也道歉了

高雄市長初選網路民調許智傑奪冠 陳其邁這樣說

相關新聞

勞動部霸凌2原因遍地開花 基層公務員要求全面適用職安法

勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工日前在辦公室死亡，勞動部今公布調查結果。公部門基層團體發布聯合聲明，呼籲勞動部將現行...

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工4日在辦公室死亡，各界將矛頭指向疑因北分署署長謝宜容霸凌所致。勞動部今公布調查結果，...

勞發署北分署「地獄職場」！游淑慧：1年半81人離職太扯

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署職員在辦公室離世，外傳疑遭分署長謝宜容職場霸凌，勞動部調查今出爐，部長何佩珊向社會大眾...

北分署公務員輕生案 卓榮泰：給首長的告誡

勞動力發展署北分署公務員輕生案，行政院長卓榮泰今天說，應把部屬當作自己的家人一樣，在工作上雖有位階輕重，但人與人間的對待...

公務員輕生扯出職場霸凌！黃國昌轟勞動部「明施小懲、暗助縱放」

勞發署北分署有公務員在辦公室中死亡，牽扯出生前長期遭職場霸凌；勞動部今天公布調查報告，並且將北分署長謝宜容調離現職。民眾...

北分署公務員輕生案 許銘春道歉「勞動部缺人，工作量太大」

針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員輕生案，分署長調離原機關，降調為非主管職。前勞動部長許銘春今天表達最深的歉意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。