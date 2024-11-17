無人機噴農藥波及鄰田、民宅 汙染糾紛頻傳

因應農村缺工、提高作業效率等需求，無人機噴藥、施肥漸受歡迎，但衍生的農藥汙染糾紛也層出不窮，從汙染鄰田作物、造成家禽死亡，到汙染民宅、影響民眾健康事件時有所聞，民眾呼籲政府加強管理無人機噴藥，但縣市政府表示稽查不易。

宜蘭有機稻農吳育洲說，無人機噴藥因高度較高、藥劑更易擴散，且農藥濃度偏高，比人工噴藥更容易汙染鄰田，身邊一直都傳出汙染案例，輕者造成作物通不過有機驗證，嚴重的會導致作物死亡，亟待政府正視。

嘉義縣何姓稻農去年九月委託張姓非法代噴業者，用無人機在稻田噴灑除草藥本達隆，農藥疑飄散到隔壁玉女番茄園，造成植株逾半數死亡，雖然何姓農民稱噴灑時為靜風狀態，雙方還間隔溝渠，但因本達隆是水稻核准用藥，仍被法院判賠四十五萬四千元，包含預期收入四十四萬六千五百元，及藥害檢驗費七千九百元。

何姓稻農稱，當天噴了含「本達隆」在內三種農藥，原告的藥害檢驗報告僅驗出本達隆，可見不是他噴灑的農藥所致，也可能是其他地主噴藥造成。但法院認定與鄰田噴農藥有關，何姓稻農也無法舉證噴藥時是無風狀態。

農政官員說，碰上這種糾紛，噴藥農民通常都不願提供無人機業者名單，常裝傻說「忘記了」，代噴業者有無證照難查證。

無人機噴藥也波及民眾，宜蘭謝姓婦人四年前剛生育，有天騎機車趕回家餵奶，突然不明液體從天而降，左眼、左臉與嘴巴都沾到，抬頭一看，只見一台無人機正在上方噴灑農藥。

謝婦當下找到無人機操作者，確認用藥是殺蟲劑「百滅寧」和殺菌劑「三賽唑」。她說，那幾天擔心農藥汙染母乳，幾乎不敢餵奶；她報警，噴藥的地主堅決否認，最後不了了之。

無人機造成農藥汙染糾紛一再鬧上法院，宜蘭縣員山鄉、壯圍鄉公所近來也不斷接獲民眾反映，住家、鄰田常被無人機噴藥波及，空氣中瀰漫著農藥味，盼縣府加強管控。縣府表示，會蒐集地方意見，再與中央討論加強稽查非法無人機的作法。

員山鄉長張宜樺指出，許多居民看到大型無人機噴藥，有時噴到鄰田和民宅，甚至還曾墜毀、差點砸到人；壯圍鄉公所秘書張家豪也說，智慧科技農業是趨勢，但違法飛農用無人機狀況要趕快導正。

東海大學智慧暨精緻農業學位學程教授劉程煒表示，操作無人機有一套嚴謹ＳＯＰ，人為操作不當及非法操作，都可能釀成鄰田汙染；已浮現的汙染農損案件只是冰山一角，不少農民私下和解或自認倒楣沒通報的更多，政府應積極協助並防範。