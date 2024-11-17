聽新聞
0:00 / 0:00

各界籲加強管控 代耕業者不滿：法規已很嚴

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
無人機示意圖。聯合報系資料照片／記者翁唯真攝影
無人機示意圖。聯合報系資料照片／記者翁唯真攝影

民眾反映無人機噴藥有諸多疑慮，呼籲政府加強管控，但代耕業者喊冤，指現行法規已經「超級嚴格」，不但要取得雙證照，還要向防檢署、縣市政府與民航局三個單位申請核可，若再加嚴，形同要業者「不要做」。

「我們已經盡力降低噴藥損鄰，但要百分之百保證實在不可能。」青出宜蘭合作社是由青農組成的農業公司，無人機噴藥是業務之一。

理事長林意評表示，無人機噴藥效率是人工的五倍，人力成本更只有約十分之一，再加上宜蘭農村缺工問題日益嚴重，是農業發展的重要方向之一，既然大家要靠農業吃飯，一定要有人做這件事。

林意評不諱言，無人機噴藥農損的例子時有所聞，宜蘭的農田單位面積較狹小，儘管已經盡力避免噴藥時波及鄰田或民宅，但也不可能百分之百避開，不只無人機有此問題，人工噴藥一樣可能損鄰，問題近乎無解，只能盡量降低及事後賠償。

至於鄉鎮公所呼籲加強控管，林意評說，現行法規已經非常嚴格，對大部分代耕業者都是非常麻煩的程序，如果再加嚴，「乾脆叫我們都不要做」；倒是應雙管齊下，輔導合法業者，也加強取締非法代噴業者才對。

宜蘭 民航局 無人機 青農

延伸閱讀

鄰田無人機噴藥 他家237鴨鵝暴斃

無人機噴農藥波及鄰田、民宅 汙染糾紛頻傳

噴藥農損照採收 恐成食安地雷

天兔消風後風不平浪不靜 氣象署示警：北部、宜蘭明起豪大雨

相關新聞

無人機噴農藥波及鄰田、民宅 汙染糾紛頻傳

因應農村缺工、提高作業效率等需求，無人機噴藥、施肥漸受歡迎，但衍生的農藥汙染糾紛也層出不窮，從汙染鄰田作物、造成家禽死亡...

噴藥農損照採收 恐成食安地雷

台灣農業小農型態多，農地緊密相鄰，除無人機噴藥外，傳統人力噴灑也常釀鄰田汙染，但因舉證不易，農友多低調處理，受汙染的作物...

鄰田無人機噴藥 他家237鴨鵝暴斃

愈來愈多農民接受無人機代噴農藥，衍生鄰田汙染糾紛，被汙染對象也從農作物擴及家禽，彰化縣北斗鎮顏姓農民飼養的鴨鵝今年四月莫...

代噴商機大 「無照飛手」漏洞多

看準農村人口老化、缺工，無人機噴藥逐漸盛行，但實際取得雙證照的合格農用無人機「飛手」不多，由於無人機代噴農藥賺錢速度快，...

老化又缺工 農村擁抱AI趨勢

因應農村缺工，無人機代噴藥、施肥漸成農忙主力，也成了農村的新產業，尤其青農接受度高，甚至藉此創業。

無人機考照將下修14歲 漲規費

截至今年九月底，國內無人機註冊總數已近四萬架。交通部預告修正「遙控無人機管理規則」，將無人機考照年齡從現行十六歲，放寬至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。