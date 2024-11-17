各界籲加強管控 代耕業者不滿：法規已很嚴

民眾反映無人機噴藥有諸多疑慮，呼籲政府加強管控，但代耕業者喊冤，指現行法規已經「超級嚴格」，不但要取得雙證照，還要向防檢署、縣市政府與民航局三個單位申請核可，若再加嚴，形同要業者「不要做」。

「我們已經盡力降低噴藥損鄰，但要百分之百保證實在不可能。」青出宜蘭合作社是由青農組成的農業公司，無人機噴藥是業務之一。

理事長林意評表示，無人機噴藥效率是人工的五倍，人力成本更只有約十分之一，再加上宜蘭農村缺工問題日益嚴重，是農業發展的重要方向之一，既然大家要靠農業吃飯，一定要有人做這件事。

林意評不諱言，無人機噴藥農損的例子時有所聞，宜蘭的農田單位面積較狹小，儘管已經盡力避免噴藥時波及鄰田或民宅，但也不可能百分之百避開，不只無人機有此問題，人工噴藥一樣可能損鄰，問題近乎無解，只能盡量降低及事後賠償。

至於鄉鎮公所呼籲加強控管，林意評說，現行法規已經非常嚴格，對大部分代耕業者都是非常麻煩的程序，如果再加嚴，「乾脆叫我們都不要做」；倒是應雙管齊下，輔導合法業者，也加強取締非法代噴業者才對。