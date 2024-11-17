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無人機考照將下修14歲 漲規費
截至今年九月底，國內無人機註冊總數已近四萬架。交通部預告修正「遙控無人機管理規則」，將無人機考照年齡從現行十六歲，放寬至十四歲，並延長操作證效期、調高規費，預計十二月一日起上路實施。
二○二七年十一月一日起，配合無人機註冊兩年效期與前階段登錄制度，不得再用未檢驗及登錄的無人機。
民航局統計，國內無人機註冊總數達三萬八五○九架，合格人員操作證二萬一三九三張，具有執行無人機商業活動資格的法人團體共七四四個。
此次預告修正操作證效期從兩年延長至三年。部分規費如實體檢驗合格證收費，將從二五○元增至五百元；普通操作證規費維持二五○元，並新設專業操作證收費五百元；操作人員檢測費也大幅調高。
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