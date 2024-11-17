老化又缺工 農村擁抱AI趨勢

因應農村缺工，無人機代噴藥、施肥漸成農忙主力，也成了農村的新產業，尤其青農接受度高，甚至藉此創業。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，現在青農使用無人機務農比率較高，有些人還會考操作證照自己噴藥，在農忙時順便幫忙別人，許多老農之前都找傳統代耕業者，但代耕業者農忙期間分身乏術，常要排隊，植保機（農用無人機）就是新選擇，價錢合理的話，老農接受度也很高。

黃貞瑜說，農村面臨缺工嚴重問題，不只平原稻田使用無人機代耕，現在連山上採茶也有新設備，原靠採茶工辨識茶菁，現在結合ＡＩ識別技術，有新的全自動採茶機，未來將持續推廣各種科技設備，克服農業缺工困境。

目前嘉義縣無人機代噴有執照者共卅八人。布袋青農聯誼分會長莊金輝說，他自耕及代耕新型自動插秧機，噴藥則委託植保機業者，因承租鄰近大面積閒置農地，光靠人力太累，且近來嚴重缺工，今年起老農大多都接受使用植保機噴藥。

嘉義縣青年農民聯誼會常務理事宋明仲說，傳統噴藥拉管需三、四人，缺工及排休等問題較難找到人，另水稻田有放水會比較難走，代耕業者接單意願不高；若採用無人機噴藥，一人就能作業，效率高、機動性好，也不用排隊等代耕業者派工。

宋明仲也說，無人植保機噴藥前，會先了解臨田作物種類，尤其噴除草劑前一定會先勘查地形，若鄰田有種植作物就不接單，避免不慎影響鄰田農作物；現在無人機備有雷達，可自動偵測，距離作物二公尺左右噴藥，裝載四十公斤藥物約可噴五分地。

宜蘭縣水稻年產值超過十五億元，目前縣內有十二人取得無人機噴藥證照，大多受雇於代耕業者。愈來愈多農民願用植保機噴藥，一兩分地都可以噴，有時人工噴藥不到位，無法噴到水稻基部，病蟲害會再發作。