鄰田無人機噴藥 他家237鴨鵝暴斃

愈來愈多農民接受無人機代噴農藥，衍生鄰田汙染糾紛，被汙染對象也從農作物擴及家禽，彰化縣北斗鎮顏姓農民飼養的鴨鵝今年四月莫名暴斃，經化驗證實是吸入無人機噴灑農藥致死，曝露這項輔助科技的操作與管理漏洞。

北斗鎮顏姓農民飼養八百多隻鴨鵝，忽然有的腿軟走不動，脖子下垂、身體癱軟後死亡，一天半內合計死掉二三七隻。彰化縣動物防疫所據報採樣化驗，從外觀及症狀排除感染禽流感，送驗後發現這些鴨鵝體內殘留毒物，進一步化驗竟是噴灑水稻的農藥芬化利，經調查為鄰田農民使用無人機噴藥造成鴨鵝中毒。

顏姓農民因協調賠償不成提告，彰化地方法院十月判處鄰田噴藥的農民賠償廿七萬元，彰化縣政府追查鄰田農民「無照」操作無人機，依民用航空法罰款十五萬元。

顏姓農民曾向北斗奠安宮媽祖許願，若能破案願添油香，在法院判決出爐後，他捐款廿萬元作為重建媽祖祖廟基金，無人機鄰田汙染一事也在地方傳開。

屏東縣早在二○一九年就曾發生無人機噴藥汙染鄰田，大面積鳳梨田的鳳梨葉面變黃褐色、鳳梨生長遲緩，鳳梨農申請農業試驗所與農業藥物試驗所化驗，驗出「二，四-Ｄ干擾植物賀爾蒙」，來源是台糖出動無人機噴甘蔗園的藥物，但鳳梨農與台糖對藥物影響鳳梨各執一詞。

彰化縣政府農業處統計，二○一九年迄今，受理疑似鄰田汙染通報卅四件，無人機汙染鄰田占五件，集中在近兩年內發生，多為噴灑水稻農藥時汙染鄰田蔬果，其中一件發生在埔心鄉芒果園靠近水稻田，因芒果葉片枯萎、幼果發育不良，進而發現遭噴藥汙染。