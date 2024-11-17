代噴商機大 「無照飛手」漏洞多

看準農村人口老化、缺工，無人機噴藥逐漸盛行，但實際取得雙證照的合格農用無人機「飛手」不多，由於無人機代噴農藥賺錢速度快，吸引不合格業者低價搶進，也有農民自學操作噴藥。專家呼籲政府加強管理，無照操作手除了容易汙染鄰田，讓地主得不償失，噴藥季節，整個農村瀰漫著農藥味，也有害健康。

政府二○二○年起制定無人機噴藥規範，操作者須考照、上網登錄噴藥計畫；代噴農藥或肥料每分地約二百至四百元，每天最多可代噴六甲地，就能賺二萬多元；台灣小農多，一塊三、四分農地，噴藥約二千元、半小時搞定。

彰化縣農業處表示，操作農用無人機須有雙執照，要同時取得操作遙控無人機及農藥代噴人員證照，每次要上民航局網站登錄噴灑計畫，核可才能噴，並非有證照「想飛就飛」。

農糧署雖委託多所大學辦理農用無人機證照訓練班，但據了解，取得雙證照者不多，但代噴需求大又好賺，不合格代噴業者很多，以每分地二○○至二五○元低價搶進，也有農民自學操作無人機噴藥。

東海大學智慧暨精緻農業學位學程教授劉程煒說，無人機噴藥有嚴格法規，但也有漏洞，除了無照飛無人機，噴藥前沒上網登錄的也有，根本防不勝防，政府除加強取締，可補助農民雇用合格操作手。

宜蘭縣農業處指出，縣內許多代耕業者年齡較大，不易考取證照，會鼓勵青農考照，但宣導效果有限，春耕時會到現場關心。

嘉義縣無人植保機協會理事長嚴佳祥說，無人植保機（農用無人機）噴農藥影響鄰田時有耳聞，很多因損失不大，都私下和解，除非受損嚴重才鬧上法院，若賠償金額大，得不償失。

嘉義大學生物機電工程學系副教授黃文祿說，用無人機噴藥有嚴謹規範和訓練，噴藥後可能在空中飄移，風速超過每秒三公尺就不能噴，且要與鄰田預留廿公尺距離，沒經過專業訓練較容易出問題，且近期疑有人無照代噴，罰一百萬元。