噴藥農損照採收 恐成食安地雷

台灣農業小農型態多，農地緊密相鄰，除無人機噴藥外，傳統人力噴灑也常釀鄰田汙染，但因舉證不易，農友多低調處理，受汙染的作物照常採收，埋下食安地雷。

彰化洪姓農民種植青蔥，被鄰田稻農噴藥汙染，雙方調解後稻農坦承疏失，支付八萬元和解，遭汙染的青蔥仍採收進入通路。

陳姓農民契作高麗菜遭隔壁稻田噴藥汙染，稻農賠償四萬元和解，高麗菜採收後由契作菜商收走。

謝姓農民契作紅蘿蔔外銷，三年前遭鄰田汙染，貿易商檢出農藥殘留退貨，謝向隔壁稻農提告，但法官認為紅蘿蔔葉子遭農藥汙染，食用部位為地下根，表皮未殘留農藥，食用會削皮不影響健康；謝為之氣結，只能認賠損失卅萬元。

另外，廖姓青農種植豌豆，採收期遭鄰田噴灑蔬菜農藥汙染，豌豆運到台北果菜公司被驗出農藥超標退貨，若再次被驗出，將被列為禁止交易的黑名單；廖為敦親睦鄰，最後未求償。

鄰田汙染舉證不易，送驗也不一定檢得出。農民私下說，要舉證鄰田汙染，須確認作物與鄰田使用的農藥相同，但坊間為求藥效，常混用農藥，就不容易驗出來。

「鄰田汙染從以前就有，差別在是否公開而已。」台灣有機產業促進協會前理事長陳世雄建議，與其他人的農地，最好種植隔離作物，避免鄰田噴藥飛濺過來，最好是分區種植，有機農作單獨一區，才能避免被汙染。

台中區農業改良場副研究員廖君達說，農藥種類分為系統性、接觸性，每種藥物效期長短不同，通常被汙染的二、三天內可驗出農藥反應，只要到達安全期驗不出，就代表已分解，較無健康疑慮，只要農民用合格農藥，不必太擔心。

農糧署表示，農政單位和果菜公司會抽驗拍賣蔬果、上市蔬果，應可避免吃下鄰田汙染的農作物。

嘉義縣農業處科長李秋瑩說，國外農田面積廣闊，很多都用機械噴藥，農地彼此距離遠，不像台灣農地細碎且密集，只隔一條田梗，噴藥須留意風向和高度，避免汙染鄰田。

李秋瑩說，操作無人機噴藥須接受專業訓練，最怕有些業者沒執照且沒經驗，對風向及距離掌握不佳。