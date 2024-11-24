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薄瓜瓜新竹南園婚宴 保密到家

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬黃義書／新竹報導
薄瓜瓜婚宴出現黑傘組成人牆擋鏡頭。記者黃義書／攝影
薄瓜瓜婚宴出現黑傘組成人牆擋鏡頭。記者黃義書／攝影

中共中央政治局前委員、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，昨與羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜在新竹南園舉辦婚宴，現場門禁森嚴。入夜後，戶外席開十二桌，宴請上百名海內外賓客，會場掛起大紅燈籠與布幔，薄瓜瓜身穿中式唐裝、許惠瑜一襲紅色旗袍，中式風格濃厚。

薄瓜瓜來台與許惠瑜舉辦婚宴受外界矚目，但雙方相當低調，特別選在隱密性高的新竹縣「The One南園人文客棧」舉行。據悉，前一晚已有部分親友入住，昨天中午左右，陸續有賓客搭著小巴、遊覽車抵達，門口工作人員逐一確認身分，還有人拿黑傘組人牆擋鏡頭，避免賓客身分曝光。

由於薄瓜瓜身分特殊，負責掌握薄瓜瓜來台行蹤的國安單位，也要求地方必須出動警力部署維安，就怕任何不必要的節外生枝。昨在南園外，也可見警方著便衣不時巡視。

薄瓜瓜、許惠瑜兩人都在國外求學、工作，進而相識交往互許終身，昨天出席婚宴的賓客，不少是外國面孔，且與薄瓜瓜年紀相仿，應為新人在國外的朋友與同學。不少外國賓客看到大批媒體表情驚訝，但仍微笑致意。據了解，許家不願造成政界友人困擾，未邀政治人物，讓喜事單純化。

南園門禁森嚴、進出嚴格管制，加上內部全是亭台樓閣，難以從園外一窺全貌，不過仍可遠眺從樹林縫隙窺見婚禮現場的喜慶布置，戶外搭設的透明帳篷張燈結綵、高掛紅燈籠，無處不凸顯傳統中式婚禮氛圍。但為嚴防婚宴曝光，婚禮現場出動兩支干擾槍，干擾空拍機訊號，阻止空拍會場。

昨中午開始，婚禮儀式疑先從南園最深處的南樓登場，薄瓜瓜與許惠瑜皆身著傳統中式婚服迎接賓客，下午則舉辦迎賓派對，園內不斷有賓客歡呼及掌聲傳出。到了晚上，婚宴則轉往南園同心樓前庭院舉辦，隨著天色漸暗亮起黃色燈光，替中式婚禮營造溫暖喜慶氣氛。

新娘許惠瑜（左圓圖）照片曝光。圖／取自「GTAmomclub 多倫多媽媽部落」YT頻道
新娘許惠瑜（左圓圖）照片曝光。圖／取自「GTAmomclub 多倫多媽媽部落」YT頻道

許惠瑜正面照曝光

記者程平／台北報導

一直低調神祕的薄瓜瓜新婚妻子、羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，其在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。

許惠瑜的正面照昨天曝光，根據Youtube上一則「履歷優秀的加拿大中學生，如何在美加高等教育中名利雙收？」影片，內容就是「多倫多媽媽部落空中課堂」邀請嘉賓：Crimson Education Deffany老師，而這位老師正是許惠瑜。

根據資料，Deffany Hsu老師擔任Crimson Education加拿大總經理、資深諮詢師、哥倫比亞大學碩士、倫敦大學卡司商學院學士，是學有專精的留學顧問。

薄瓜瓜

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