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薄瓜瓜竹縣南園婚宴晚間登場 未見政治人物出席

中央社／ 新竹縣23日電
薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。記者巫鴻瑋／攝影
薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。記者巫鴻瑋／攝影

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜與台灣女子結婚，今晚在新竹縣南園人文客棧舉辦婚宴，未見政治人物或名人出席。

中央社記者從附近制高點發現婚宴會場搭設透明遮雨棚，周圍懸掛紅色布條及紅色燈籠，佈置喜氣，工作人員上午開始來回穿梭，現場不斷傳出碗盤碰撞、麥克風試音等聲響。

此次婚宴全程未對外開放，多部自小客車、小型巴士進入園區大門後由南園工作人員核對資料，此時會有多名保全人員在車輛後方舉黑傘協助遮擋，過程未見政治人物或名人出席婚宴。

賓客晚間陸續入席，宴會於晚間6時30分正式開始，透過聲音可聽見現場有樂團演奏，也可看到招待人員在桌邊為賓客服務、倒酒。

針對是否配合國安局部署警力，新竹縣警方不願證實，現場園區大門內、外均未見任何員警。但有員警私下透露，部分派出所確實有加派警力，但無法確認是為了這場婚宴而待命。

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜來台。陸委會表示，薄瓜瓜以中國大陸人士身分依據規定申請來台團聚。

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