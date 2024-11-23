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南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

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薄瓜瓜婚禮從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬黃義書／新竹即時報導
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。記者黃義書／攝影
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。記者黃義書／攝影

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，選在「The One南園人文客棧」舉辦，從中午開始婚禮儀式便不斷進行，入夜後將席開約12桌，宴請百名海內外賓客，下午迎賓派對更是傳出歡呼聲不斷。

原本日前傳出薄瓜瓜婚宴會在今天中午舉辦，不過今天現場傳出，正式宴請將以晚宴形式登場，不過從一大早開始，受邀賓客們便不斷搭乘高檔名車入內，還有從國外特地前來參加婚禮的新人友人，陸續搭乘多輛遊覽車抵達。

據了解，中午開始，婚禮儀式疑似便在南園最裡頭的「南樓」登場，薄瓜瓜與許惠瑜皆身著傳統中式婚服迎接賓客，而現場也出現許多穿著正裝的受邀來賓，女方在台灣親友也陸續乘車抵達，下午疑似舉辦迎賓派對，園內不斷有賓客歡呼及掌聲。

薄瓜瓜婚禮晚宴傳在南園「同心樓」前庭院舉辦，庭院不僅搭起透明棚架，還張燈結綵，掛起紅布幔、紅燈籠等中式婚禮布置，現場濃濃傳統中國風，天色漸暗後也亮起點點溫暖的黃色燈光，更傳來陣陣鼓聲，可能正循古禮進行結婚儀式。

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薄瓜瓜

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