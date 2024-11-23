出動黑傘人牆！防賓客曝光 薄瓜瓜婚宴保密到家

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，選在「The One南園人文客棧」舉辦，南園周邊「高規格維安」，就連賓客坐車抵達，都立即有工作人員上前拿黑傘組人牆擋鏡頭，避免賓客身分曝光。

據了解，薄瓜瓜與許惠瑜今天身穿傳統中式禮服，在布置成濃濃中國傳統婚禮風格的南園舉行終身大事，原本傳出薄許喜筵是在今天中午以午宴形式登場，不過男女雙方賓客中午過後仍陸續抵達，婚宴可能將以戶外晚宴形式慶祝。

今天下午3時許又有一波新人國外的友人陸續乘坐遊覽車抵達，南園高規格維安，出動身著西裝的保全，組人牆打黑傘保護賓客身分，從車外將遊覽車車窗全部以黑傘阻擋，避免外界拍攝，不過車上賓客看見鏡頭仍熱情揮手打招呼。