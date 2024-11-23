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薄瓜瓜神秘美嬌娘 羅東博愛醫院小公主許惠瑜容貌、學經歷曝光

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。圖／取自「GTAmomclub 多伦多妈妈部落」YT頻道
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。圖／取自「GTAmomclub 多伦多妈妈部落」YT頻道

中共中央政治局前委員、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，今與妻子羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴。行事低調的許家，一直非常保護家中的小公主，讓許惠瑜帶著神秘色彩。不過，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。

薄瓜瓜與許惠瑜今辦喜宴，但過去自從這件喜訊傳出來後媒體都在問「新娘子呢？」一位與許家私交甚篤的人士接受聯合報記者訪問時說，她是看許惠瑜長大的，從小就氣質出眾，標緻的美女。

知情人士說，許惠瑜是在就讀美國哥倫比亞大學時相識，薄瓜瓜開始追求，「瓜瓜也算是小帥哥」，兩個年輕人就走在一起，學業完成後，後來一起去加拿大。

現在許惠瑜的正面照總算被挖掘出來，根據Youtube上一則《履歷優秀的加拿大中學生，如何在美加高等教育中名利双收？》影片，內容就是「多倫多媽媽部落空中課堂」邀請嘉賓：Crimson Education Deffany 老師，而這位老師正是許惠瑜。

根據「多倫多媽媽部落空中課堂」的嘉賓資料，Deffany Hsu老師擔任Crimson Education加拿大總經理、資深諮詢師、哥倫比亞大學碩士、倫敦大學卡司商學院學士，是學有專精的留學顧問。

薄瓜瓜

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