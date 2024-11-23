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薄瓜瓜竹縣南園婚宴 工作人員透露疑晚間舉行

中央社／ 新竹縣23日電

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜與台灣民眾結婚，今天在新竹縣南園人文客棧舉辦婚宴，但截至下午2時仍未見賓客入席用餐，據工作人員透露，宴客時間應在晚間舉行。

此次婚宴全程未對外開放，多家媒體一早就在園區大門外守候，除了有舞台、音響公司車輛，也有多輛自小客車、小型巴士，均須經園區大門工作人員逐一核對資料後進入園區，截至下午2時仍未見政治人物進出。

針對是否配合國安局部署警力，新竹縣警方不願證實，現場園區大門內、外均未見任何員警，但記者私下詢問員警，部分派出所確實有加派警力，但無法確認是為了這場婚宴而待命。

現場媒體眾多，新竹縣政府警察局新埔分局接獲報案指有人阻礙出入口通行，警方派員到場關切。

中央社記者從附近制高點發現婚宴會場搭設透明遮雨棚，周圍掛滿紅色布條及紅色燈籠，但截至下午2時仍未見有人入席用餐。

有園區工作人員向媒體透露，這場婚宴是在晚間舉行。

前中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜來台。陸委會表示，薄瓜瓜以中國大陸人士身分依據規定申請來台團聚。

薄瓜瓜

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