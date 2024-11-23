快訊

搭「信賴」順風車 黨內人士揭洪申翰3項不適任理由：用人邏輯看不懂

12強賽／保留王牌林昱珉拚奪冠 今晚中華隊抗日先發投手換他上陣

12強賽／中華挺進冠軍戰全員飯店嗨翻 潘傑楷：隊長腳都好了

聽新聞
0:00 / 0:00

出動干擾槍射擊空拍機！薄瓜瓜婚宴高規格維安 高檔名車陸續入場

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬黃義書／新竹即時報導
薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。記者巫鴻瑋／攝影
薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。記者巫鴻瑋／攝影

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，今選在「The One南園人文客棧」宴客，南園周邊「高規格維安」，不僅警車巡邏，就連婚禮現場都出動「干擾槍」，隨時將空中的空拍機射下。

婚禮現場高規格維安，不僅入園賓客、車輛全部需要核對身分才會放行，甚至出現「黑色大砲」，婚禮現場有2支以上長約1公尺的干擾槍，隨時對著空中想靠近婚禮會場的空拍機電訊號「射擊」，已傳出有空拍機墜落、迫降。

據了解，女方親友已對外表示未邀任何政治人物參加，讓喜事單純化，不過今天上午受邀婚宴的貴賓都陸續乘坐高檔名車進入南園，還能見到載滿西方面孔賓客的遊覽車入園，可能是新人在國外結交的友人，特地來台參與薄許婚宴。

薄許婚宴會選在南園的原因，傳出正是因為「隱密性高」，因南園地處山窩之中，四周全是茂密的樹林及竹林，且沒有空曠制高點可俯瞰，加上南園內部全是亭台樓閣，難以從園外一窺全貌，更難看見室內情況，同時南園門禁管理森嚴，外人難以進入。

原本日前傳出薄瓜瓜婚宴會在今天中午舉辦，不過今天現場準備情況，可能婚禮將從下午開始舉辦派對，一路慶祝到入夜，從空拍畫面也可以看到現場掛起紅燈籠、紅繡球，以中式傳統婚禮風格布置會場，一片喜氣洋洋的氛圍，粗估席開12桌。

南園今天仍有不少民眾前來想入內，但因薄瓜瓜婚宴包場，民眾全都吃了閉門羹，被現場南園管家告知無法入園，只能折返離開。

薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。記者巫鴻瑋／攝影
薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜

延伸閱讀

薄瓜瓜喜宴中西合璧 東方紅喜氣結合西式戶外婚禮雙元素

薄瓜瓜婚禮賓客都是洋面孔！ 新人國外同學都來祝賀

薄瓜瓜婚禮用大紅色喜氣爆棚 會場搭棚架擋雨、防空拍

薄瓜瓜婚宴今午舉行 名車、巴士陸續載客抵南園 警方也到場關切

相關新聞

薄瓜瓜婚禮賓客都是洋面孔！ 新人國外同學都來祝賀

中共中央政治局前委員、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜；據悉，今天的婚宴...

薄瓜瓜神秘美嬌娘 羅東博愛醫院小公主許惠瑜容貌、學經歷曝光

中共中央政治局前委員、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，今與妻子羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴...

出動黑傘人牆！防賓客曝光 薄瓜瓜婚宴保密到家

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，選在「The O...

出動干擾槍射擊空拍機！薄瓜瓜婚宴高規格維安 高檔名車陸續入場

前中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，今選在「The ...

薄瓜瓜喜宴中西合璧 東方紅喜氣結合西式戶外婚禮雙元素

中共中央政治局前委員、重慶市前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜與羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，今天在位於新竹縣新埔鎮的「...

薄瓜瓜婚禮用大紅色喜氣爆棚 會場搭棚架擋雨、防空拍

中共中央政治局前委員、重慶市前委書記薄熙來之子薄瓜瓜，來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。新人婚禮中午在「Th...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。